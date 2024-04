Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Śląsk Wrocław Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2024 18:48 .

Śląsk Wrocław – Ruch Chorzów, typy na mecz i przewidywania

W pierwszym starciu w tej kampanii z udziałem Śląska Wrocław i Ruchu Chorzów padły cztery gole. Mając na uwadze to, że obie ekipy mają, o co gra w sobotę, to niewykluczone, że tym razem też nie braknie goli z obu stron. WKS walczy o mistrzostwo PKO Ekstraklasy. Z kolei Niebiescy koncentrują się na małych celach, zdając sobie sprawę z tego, że w kolejnej kampanii będzie trzeba powalczyć o powrót do elity z 1 Ligi. W każdym razie ciekawy typem na sobotę może być opcja z golami z obu stron. Tym bardziej że w dziewięciu z ostatnich 10 spotkań, w których grali chorzowianie na wyjeździe, to bramki padały z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz Betclic 2.01 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Betclic

Śląsk Wrocław – Ruch Chorzów: typ eksperta

Interesującym rozwiązaniem na sobotnie spotkanie podzielił się także jeden z naszych dziennikarzy, Jakub Olkiewicz, który jest współgospodarzem audycji “Tetrycy” na kanale Goal.pl na platformie Youtube. Felietony Kuby nt. rozmaitych wydarzeń z uniwersum polskiej piłki znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Jakub Betclic 3.95 1 i over 2‚5 gola Zagraj

Śląsk Wrocław – Ruch Chorzów, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki osłabieni brakiem dwóch graczy. Z powodu zawieszenia nie będą mogli wystąpić Piotr Samiec-Talar i Patryk Szwedzik. Trener Janusz Niedźwiedź będzie mógł liczyć na wszystkich swoich kluczowych graczy.

Śląsk Wrocław – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Drużyna Jacka Magiery w rundzie wiosennej wygrała dwa ligowe spotkania. Śląsk pokonał w nich Widzew Łódź (2:1) i Wartę Poznań (2:1). Ogólnie jednak WKS nie zaliczył wygranej w żadnych z dwóch ostatnich występów, remisując z Legią Warszawa (0:0) i przegrywając ze Śląskiem Wrocław (0:2).

Chorzowianie mają natomiast za sobą przegrane starcia z Widzewem Łódź (2:3) i Pogonią Szczecin (0:5). Ogólnie w tym roku Ruch wygrał tylko raz, gdy pokonał Piasta Gliwice (3:0). Od tamtej pory minęło już jednak sporo czasu. W ostatnich sześciu występach Niebiescy zaliczyli cztery porażki i dwa remisy.

Śląsk Wrocław – Ruch Chorzów, historia

W pięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami dwukrotnie górą był Ruch, raz wygrał Śląsk Wrocław i dwie batalie zakończyły się remisem. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w październiku minionego roku. Wówczas miał miejsce rezultat 2:2.

Śląsk Wrocław – Ruch Chorzów, kursy

Faworytem rywalizacji są gospodarze. Kurs na wygraną Śląska kształtuje się na poziomie 2.05-2.15. Remis wyceniono na 3.20-3.40. Z kolei wariant na zwycięstwo Ruchu oszacowano na 3.55-3.65. Przy okazji sobotniego meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Śląsk Wrocław – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Śląsk: Leszczyński – Bejger, Petrow, Petkow, Konczkowski, Pokorny, Schwarz, Leiva, Janasik, Klimala, Exposito

Ruch: Stipica – Josema, Szymański, Stępiński, Letniowski, Wójtowicz, Dadok, Starzyński, Vlkanova, Novothny, Kozak.

Śląsk Wrocław – Ruch Chorzów, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Śląska 0% wygraną Ruchu 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Śląska

wygraną Ruchu

remisem

Łódzki KS – Lech Poznań, transmisja meczu

W jednym z kilku sobotnich spotkań w ramach 30. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do rywalizacji z udziałem Śląska Wrocław i Ruchu Chorzów. Mecz będzie można śledzić między innymi w tradycyjnej telewizji na antenie CANAL+ Sport 3 od godziny 17:30. Spotkanie skomentują Robert Skrzyński i Rafał Nahorny. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.