Man Utd – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (27.04.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes i Rasmus Hojlund

Manchester United Burnley Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2024 21:24 .

Man Utd – Burnley, typy i przewidywania

W 35. kolejce Manchester United podejmie u siebie Burnley. Gospodarze spotkania wciąż muszą walczyć o udział w europejskich pucharach, zaś przyjezdni są o krok od spadku do Championship. Postawione przed ekipami cele zwiastują, że może być to naprawdę ciekawe widowisko.

Ostatnio Manchester United wygrał z Burnley tylko 1:0. Tym razem również spodziewam się trudnego spotkania dla Czerwonych Diabłów, którzy nie imponują w defensywie. Moim zdaniem w tym meczu obie drużyny stać na zdobycie gola.

Man Utd – Burnley, ostatnie wyniki

Jedni i drudzy nie prezentują zbyt równej formy. Manchester United w pięciu ostatnich meczach Premier League zanotował jedno zwycięstwo, trzy remisy i jedną porażkę. Co ciekawe, Burnley może pochwalić się identycznym bilansem spotkań.

Man Utd – Burnley, historia

Historia niedawnych meczów bezpośrednich obu drużyn jest zdecydowanie korzystniejsza dla Manchesteru United, który wygrał cztery z pięciu pojedynków. W pozostałym spotkaniu padł remis 1:1.

Man Utd – Burnley, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują Man Utd jako faworyta sobotniej potyczki. Kurs na zwycięstwo Diabłów wynosi najczęściej 1.53. W przypadku ewentualnej wygranej Burnley jest to nawet 5.00. Natomiast kurs na remis waha się między 4.65 a 5.00. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod promocyjny GOAL – wówczas będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Man Utd – Burnley, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 14 Christian Eriksen 16 Amad Diallo 39 Scott McTominay 53 Willy Kambwala 65 Toby Collyer 67 Omari Forson 75 Habeeb Ogunneye 1 James Trafford 7 Johann Berg Gudmundsson 8 Josh Brownhill 9 Jay Rodriguez 10 Benson Manuel 18 Hjalmar Ekdal 23 David Datro Fofana 25 Zeki Amdouni 31 Mike Trésor Ndayishimiye

Man Utd – Burnley, kto wygra?

Kto zwycięży w meczu Man Utd – Burnley? Man Utd 33% Burnley 0% Padnie remis 67% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Man Utd

Burnley

Padnie remis

Man Utd – Burnley, transmisja

Sobotnie (27 kwietnia) spotkanie pomiędzy Man Utd a Burnley rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisję z tego widowiska będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu w platformie streamingowej Viaplay.

