Widzew Łódź – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Czy po sobotniej potyczce w Łodzi można spodziewać się gradu goli? Trudno powiedzieć, chociaż są na to szanse. Widzew strzelił po trzy gole w dwóch z czterech ostatnich domowych meczów. Raków nie zachwyca na wyjazdach, ale do Częstochowy przeważnie wraca chociaż ze zdobytą bramką. Spodziewam się, że tym razem może być podobnie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Mój redakcyjny kolega, Jakub Olkiewicz, uważa, że Widzew pokona mistrza Polski w sobotnim hicie Ekstraklasy. Typ Kuby: wygrana Widzewa Łódź.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Zespół Daniela Myśliwca to drugi najlepszy zespół pod względem punktów zdobytych w 2024 roku. Widzew po bezbramkowym remisie ze Stalą Mielec wybrał się na Stadion Śląski, gdzie dość pewnie pokonał Ruch Chorzów 3:2. Łodzianie nie przegrali żadnego z sześciu ostatnich ligowych meczów.

Na przeciwnym biegunie jest Raków z serią pięciu kolejnych spotkań bez wygranej w Ekstraklasie. Po raz ostatni częstochowianie sięgnęli po zwycięstwo 13 marca z Koroną Kielce. Ostatnio mistrz Polski dał się pokonać Górnikowi Zabrze, a jeszcze wcześniej zremisował 1:1 z Legią Warszawa.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa, historia

Pierwsze starcie tych drużyn w tym sezonie zakończyło się niespodziewanym remisem 1:1. Widzew przyjechał do Częstochowy i pozbawił Raków kompletu punktów.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie wskazują, że Raków przystąpi do rywalizacji w Łodzi jako faworyt. Typ na wygraną częstochowian wynosi mniej więcej 2.02, a kurs na zwycięstwo Widzewa to około 3.65. Ewentualny remis jest wyceniany przez bukmacherów na mniej więcej 3.55. Ten mecz możesz obstawić u bukmachera STS i przy okazji skorzystać z ciekawej oferty powitalnej. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Widzew Łódź – Raków Częstochowa, kto wygra?

Widzew Łódź – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Spotkanie z polskim komentarzem transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 3. To starcie można więc obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu już w najbliższą sobotę, 27 kwietnia o godzinie 20:00..

