Bournemouth – Tottenham: typy bukmacherskie

W 21. kolejce Premier League dojdzie do meczu Bournemouth – Tottenham. Obie drużyny rozczarowują w tym sezonie i plasują się w dolnej połowie tabeli. Kluby te mają problem z wygrywaniem meczów, więc potencjalne zwycięstwo w środowy wieczór może być niezwykle cenne w kontekście nadchodzących tygodni. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,77 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Bournemouth – Tottenham: ostatnie wyniki

Piłkarze Bournemouth mieli niezwykle trudny terminarz na przełomie roku. Pod koniec grudnia ich rywalem na wyjeździe była Chelsea, z którą udało się zremisować 2:2. W styczniu skala wyzwania była jeszcze większa, ponieważ Bournemouth podejmowało u siebie liderujący w tabeli Arsenal. Kanonierzy nie mieli łatwego zadania, ale finalnie to oni wygrali 3:2.

Tottenham nie przegrał żadnego z trzech ostatnich meczów. Mało który kibic dopingujący Spurs będzie się jednak chwalił tym faktem. Londyńczycy mogli bowiem liczyć na komplet zwycięstw. Tymczasem z wygranej cieszyli się jedynie przeciwko Crystal Palace (1:0). Spotkania z Brentfordem i Sunderlandem zakończyły się podziałami punktów.

Bournemouth – Tottenham: historia

Bournemouth przez ostatnie dwa lata miało patent na Tottenham. Zobaczyliśmy to w trzech meczach Premier League. Londyńczycy byli w stanie wywalczyć zaledwie jeden na dziewięć punktów. 9 marca 2025 roku zremisowali 2:2. W pozostałych dwóch potyczkach lepsi okazali się rywale.

Bournemouth – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy są zgodni w kwestii triumfatora sobotniej potyczki. Jako przewidywanego zwycięzcę wskazuje się Bournemouth (kurs 2.05). Wygrana Tottenhamu wiąże się ze współczynnikiem około 3.30. Kursy na remis wahają się od 3.48 a 3.55.

Bournemouth – Tottenham: kto wygra?

Bournemouth – Tottenham: przewidywane składy

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Cook, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Davies; Gray, Bentancur; Simons, Bergvall, Tel; Richarlison

Bournemouth – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Bournemouth – Tottenham odbędzie się w środę (7 stycznia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 6. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

