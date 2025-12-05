PressFocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

Bournemouth – Chelsea: typy bukmacherskie

W 15. serii gier Premier League zaplanowano mecz Bournemouth – Chelsea. Patrząc na miejsca tych zespołów w tabeli, można pomyśleć, że na Vitality Stadium nie zadzieje się wiele ciekawego. To jednak pozory, co pokazuję predykcje ekspertów. Ich faworytem wciąż jest drużyna gości, ale gospodarzy stać na sprawienie u siebie niespodzianki. Bournemouth zrobi wszystko, aby przerwać serię pięciu meczów bez zwycięstwa. Czy skutecznie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Bournemouth – Chelsea: ostatnie wyniki

Ostatnie mecze to prawdziwe męczarnie nie tylko dla kibiców, ale i piłkarzy Bournemouth. W pierwszych tygodniach sezonu 2025/2026 spisywali się oni rewelacyjnie. To już jednak zamierzchła przeszłość. Popularne Wisienki zdobyły zaledwie punkt w pięciu poprzednich meczach. W tabeli za ten okres plasuje to ten zespół na pierwszej spadkowej lokacie. Niedawno Bournemouth okazało się słabsze od Evertonu (0:1).

25 listopada Chelsea zostawiła po sobie świetne wrażenie w hicie Ligi Mistrzów z Barceloną. Enzo Maresca poprowadził zespół do efektownego zwycięstwa 3:0, co miało natchnąć zespól w derbach północno-zachodniego Londynu. Tym razem nie udało się wygrać, ponieważ mecz z Arsenalem zakończył się remisem 1:1. Brak wygranej nie był jednak dla The Blues żadnym dramatem. Tak określić można natomiast ostatni ligowy pojedynek, w którym Chelsea dała się pokonać Leeds United (porażka 1:3).

Bournemouth – Chelsea: historia

Neutralni kibice mogą z niecierpliwością czekać na bezpośredni mecz tych drużyn. W poprzednim sezonie żadna ze stron nie zdominowała drugiej, co wiązało się z emocjami na boisku. Chelsea zwyciężyła na wyjeździe 1:0, ale nie potrafiła tego powtórzyć przed własną publicznością. Londyńczycy musieli zadowolić się punktem po remisie 2:2 z Bournemouth.

Bournemouth – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy przewidują, że Chelsea powinna poradzić sobie w najbliższym meczu wyjazdowym. Kurs na zwycięstwo przyjezdnych to jednak około 2.15, co ukazuje skalę wyzwania, które czeka The Blues. Punkty faworytowi spróbuje zabrać Bournemouth, które miało kapitalny początek sezonu. Współczynnik na ich zwycięstwo to 3.15. Podział punktów wyceniono kursem nawet 3.65.

Bournemouth – Chelsea: kto wygra?

Bournemouth – Chelsea: przewidywane składy

Bournemouth Andoni Iraola Chelsea Enzo Maresca Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Petrović 15 Smith 18 Diakite 5 Senesi 3 Truffert 16 Tavernier 8 Scott 7 Brooks 19 Kluivert 24 Semenyo 9 Evanilson 20 Pedro 49 Garnacho 10 Palmer 7 Neto 8 Fernandez 24 James 3 Cucurella 23 Chalobah 29 Fofana 27 Gusto 1 Sanchez 1 Petrović 15 Smith 18 Diakite 5 Senesi 3 Truffert 16 Tavernier 8 Scott 7 Brooks 19 Kluivert 24 Semenyo 9 Evanilson 20 Pedro 49 Garnacho 10 Palmer 7 Neto 8 Fernandez 24 James 3 Cucurella 23 Chalobah 29 Fofana 27 Gusto 1 Sanchez 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Enzo Maresca Rezerwowi 2 Julian Araujo 17 Amine Adli 23 James Hill 40 Will Dennis 51 Malcom Dacosta 44 Veljko Milosavljevic 20 Alex Jimenez 6 Julio Soler 22 Eli Junior Kroupi 12 Filip Jörgensen 21 Jorrel Hato 34 Josh Acheampong 38 Marc Guiu 5 Benoît Badiashile 17 Andrey Santos 11 Jamie Bynoe-Gittens 41 Estevao 9 Liam Delap

Bournemouth – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Bournemouth – Chelsea odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

