AC Milan – Bologna: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2025)

08:06, 14. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

AC Milan - Bologna: typy i kursy na mecz Serie A. Niedzielę z włoską piłką zakończy starcie na San Siro. Łukasz Skorupski i spółka spróbują zatrzymać Rossonerich. Sprawdź typy na mecz Milan - Bologna.

Łukasz Skorupski
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Milan – Bologna: typy bukmacherskie

Spotkanie na San Siro, w którym Milan podejmie Bolognę powinno dostarczyć kibicom ogrom emocji. W trzech z pięciu ostatnich meczów bezpośrednich kibice mogli oglądać minimum 3 bramki. Dwukrotnie w tym przypadku starcie odbywało się w Mediolanie. Mimo iż w niedzielę nie zobaczymy między innymi Rafaela Leao czy Ciro Immobile, to uważam, że i tak czeka nas widowiskowe spotkanie z dużą liczbą bramek. Mój typ: powyżej 2.5 goli.

1.93
1.93
Powyżej 2.5 goli
Zagraj!
*Kursy z 11:35

Milan – Bologna: ostatnie wyniki

AC Milan w pierwszym meczu Maxa Allegriego w Serie A po powrocie do klubu niespodziewanie przegrał z beniaminkiem, czyli Cremonese (1:2). Porażka na start sezonu ligowego była raczej wypadkiem przy pracy, ponieważ zarówno wcześniej, jak i później Rossoneri odnieśli pewne zwycięstwa. Najpierw w Pucharze Włoch wyrzucili za burtę drugoligowe Bari, wygrywając (2:0). Z kolei w 2. kolejce Serie A pokonali na wyjeździe Lecce (2:0). Aktualnie zajmują 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 3 punktów.

Bologna jak na razie nie ma szczęścia do terminarza, ponieważ od początku trafia na drużyny, które mają walczyć o czołowe miejsca w lidze. Na start musieli zmierzyć się na Olimpico z Romą, gdzie przegrali (0:1) po golu Wesleya. Z kolei w 2. kolejce już przed własną publicznością odnieśli skromny triumf w starciu z Como, wygrywając (1:0). Komplet punktów zapewnił im Riccardo Orsolini. Z takim samym dorobkiem jak Milan, lecz gorszym bilansem bramek zajmuje 10. miejsce w tabeli.

Milan – Bologna: historia

Rywalizacja pomiędzy Milanem a Bologną w ostatnich latach jest dość wyrównana. Trudno wskazać lepszą drużynę, ponieważ bezpośrednie wyniki nie wskazują faworyta. Zarówno Rossoneri, jak i Rossoblu w ostatnich pięciu meczach odniosły po dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. W poprzednim sezonie Mediolańczycy wygrali na wyjeździe (3:1), a u siebie przegrali (0:1).

Milan – Bologna: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów większa szanse na zwycięstwo ma Milan, co odzwierciedla zdecydowanie niższy kurs u wszystkich operatorów. Wygraną gospodarzy można dodać do kuponu z kursem ok 1.90, zaś triumf Bologni ze współczynnikiem w granicach 4.30.



AC Milan
Remis
Bologna
1.90
3.40
4.10
1.90
3.40
4.30
1.89
3.50
4.15
1.84
3.37
3.98
1.90
3.50
4.30
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 22:08.

Milan – Bologna: przewidywane składy

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan – Loftus-Cheek, Gimenez

Bologna: Skorupski – Zortea, Vitik, Heggem, Miranda – Ferguson, Freuler – Orsolini, Odgaard, Cambiaghi – Castro

Milan – Bologna: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Milan
  • Remis
  • Bologna
  • Milan 100%
  • Remis 0%
  • Bologna 0%

2+ Votes

Milan – Bologna: transmisja meczu

Mecz Milan – Bologna odbędzie się w niedzielę (14 września) o godzinie 20:45 na stadionie San Siro. Za transmisje odpowiedzialny będzie kanał Eleven Sports 1. Ponadto rywalizacja będzie dostępna w internecie na stronie elevensports.pl.

