Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (12.04.2026)

Niedziela zapowiada się pasjonująco dla kibiców żużla. Będą mogli śledzić spotkania zarówno w PGE Ekstralidze, jak i na jej zapleczu w Metalkas 2. Ekstralidze. Sprawdź, gdzie oglądać mecze Wilki Krosno - Ostrovia Ostrów Wielkopolski, GKM Grudziądz - Stal Gorzów oraz Motor Lublin - Apator Toruń.

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (12.04.2026)

Pojedynek w ramach Metalkas 2. Ekstraligi, w którym Cellfast Wilki Krosno podejmą ekipę z Ostrowa Wielkopolskiego. To starcie dwóch drużyn z aspiracjami do powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Z kolei w Grudziądzu miejscowy GKM zmierzy się z utytułowaną Stalą Gorzów. Gospodarze zawsze są groźni na własnym torze, co zapowiada niezwykle wyrównane widowisko w ramach PGE Ekstraligi.

Natomiast wieczorem kibice będą mogli oglądać hit PGE Ekstraligi. Motor Lublin, który w poprzednim sezonie zajął drugie miejsce, zmierzy się z ekipą Apatora Toruń, czyli aktualnym mistrzem Polski. Spotkanie naszpikowane gwiazdami to obowiązkowa pozycja dla każdego fana żużla.

Wilki Krosno – Ostrovia Ostrów Wielkopolski – transmisja TV i online

Spotkanie Wilki Krosno – Ostrovia Ostrów Wielkopolski można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 5 oraz w usłudze Canal+ Online. Początek rywalizacji zaplanowano na 15:15.

GKM Grudziądz – Stal Gorzów – transmisja TV i online

Z kolei starcie PGE Ekstraligi można śledzić na kanale Canal+ Sport oraz oczywiście w Canal+ Online. Mecz rozpocznie się o 17:00.

Motor Lublin – Apator Toruń – transmisja TV i online

Hit niedzielnego wieczoru również będzie transmitowany w TV na antenie Canal+ Sport. Internetowo spotkanie można zobaczyć w Canal+ Online. Mecz zaplanowano na 19:30.

