Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (12.04.2026)

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (12.04.2026)
Pojedynek w ramach Metalkas 2. Ekstraligi, w którym Cellfast Wilki Krosno podejmą ekipę z Ostrowa Wielkopolskiego. To starcie dwóch drużyn z aspiracjami do powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Z kolei w Grudziądzu miejscowy GKM zmierzy się z utytułowaną Stalą Gorzów. Gospodarze zawsze są groźni na własnym torze, co zapowiada niezwykle wyrównane widowisko w ramach PGE Ekstraligi.
Natomiast wieczorem kibice będą mogli oglądać hit PGE Ekstraligi. Motor Lublin, który w poprzednim sezonie zajął drugie miejsce, zmierzy się z ekipą Apatora Toruń, czyli aktualnym mistrzem Polski. Spotkanie naszpikowane gwiazdami to obowiązkowa pozycja dla każdego fana żużla.
Wilki Krosno – Ostrovia Ostrów Wielkopolski – transmisja TV i online
Spotkanie Wilki Krosno – Ostrovia Ostrów Wielkopolski można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 5 oraz w usłudze Canal+ Online. Początek rywalizacji zaplanowano na 15:15.
GKM Grudziądz – Stal Gorzów – transmisja TV i online
Z kolei starcie PGE Ekstraligi można śledzić na kanale Canal+ Sport oraz oczywiście w Canal+ Online. Mecz rozpocznie się o 17:00.
Motor Lublin – Apator Toruń – transmisja TV i online
Hit niedzielnego wieczoru również będzie transmitowany w TV na antenie Canal+ Sport. Internetowo spotkanie można zobaczyć w Canal+ Online. Mecz zaplanowano na 19:30.
