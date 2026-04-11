Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (11.04.2026)

W sobotę zainauguruje 2. kolejka Metalkas 2. Ekstraligi. Tego dnia zobaczymy dwa żużlowe spotkanie. Sprawdź, gdzie oglądać mecze H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Polonia Piła oraz Innpro ROW Rybnik - Abramczyk Polonia Bydgoszcz.

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Buczkowski

Sobotnie mecze żużlowe – gdzie oglądać?

Już w sobotę oczy żużlowych fanów będą zwrócone na Metalkas 2. Ekstraligę. Tego dnia dojdzie do dwóch spotkań. W pierwszym z nich zobaczymy H. Skrzydlewska Orła Łódź, który przed własną publicznością zmierzy się z Polonią Piła. Natomiast w drugim starciu Innpro ROW Rybnik ugości na własnym torze Abramczyk Polonię Bydgoszcz.

Zdecydowanie ciekawiej zapowiada się drugie spotkanie, ponieważ zmierzą się ze sobą spadkowicz z Ekstraligi, a także główny faworyt do awansu. W zespole gości zobaczymy Wiktora Przyjemskiego, który w ostatnich sezonach stanowił o sile Motoru Lublin. Teraz junior wraca na stare śmieci i będzie chciał przypomnieć fanom o swojej osobie.

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Polonia Piła, transmisja w TV i online

Spotkanie H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Polonia Piła obejrzysz zarówno w telewizji jak i za pośrednictwem internetu. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport 5. Jeśli chodzi o usługę internetową, to dostęp do transmisji zapewnia usługa Canal+ Online. Mecz rozpocznie się już o 14:00.

Innpro ROW Rybnik – Abramczyk Polonia Bydgoszcz, transmisja w TV i online

Jeśli zamierzasz oglądać spotkanie Innpro ROW-u Rybnik z Abramczyk Polonią Bydgoszcz to możesz to zrobić zarówno w telewizji jak i drogą internetową. Mecz będzie transmitowany w TV na antenie Canal+ Sport 5. Mecz obejrzysz online natomiast dzięki usłudze Canal+ Online. Pierwszy bieg został zaplanowany na godzinę 16:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.