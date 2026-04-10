Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (10.04.2026

PGE Ekstraliga wraca z pierwszą kolejką, a kibice żużla od razu dostaną dwa ciekawe spotkania. Sprawdź, gdzie oglądać mecze Unia Leszno – Włókniarz Częstochowa i Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra.

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (10.04.2026)

Piątkowy wieczór zapowiada się bardzo ciekawie dla kibiców żużla. Na inaugurację nowego sezonu PGE Ekstraligi odbędą się dwa mecze: Unia Leszno zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa, a Sparta Wrocław podejmie Falubaz Zielona Góra.

Pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 18:00, a drugie spotkanie zaplanowano na 20:30. Oba pojedynki otwierają 1. kolejkę PGE Ekstraligi i już na starcie mogą dać odpowiedź, w jakiej dyspozycji są zespoły mające konkretne cele na ten sezon.

W Lesznie gospodarze będą wyraźnym faworytem starcia z Włókniarzem. Z kolei we Wrocławiu zapowiada się bardziej wyrównany mecz, bo Sparta i Falubaz to drużyny, które mają medalowe ambicje. Szczególnie interesująco wygląda porównanie liderów obu ekip oraz rywalizacja formacji juniorskich.

Mecze żużlowe dzisiaj – gdzie oglądać?

Spotkanie Unia Leszno – Włókniarz Częstochowa, które rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie transmitowane na kanałach CANAL+ Sport 5 oraz CANAL+ Sport.

Mecz Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra zaplanowano na godzinę 20:30. Transmisja będzie dostępna na CANAL+ Sport. Dodatkowo na kanale YouTube CANAL+ SPORT pokazane zostanie to spotkanie, a studio przedmeczowe wystartuje już o godzinie 20:00.

Żużel dzisiaj w TV – plan transmisji

18:00 – Unia Leszno vs Włókniarz Częstochowa

Transmisja: CANAL+ Sport 5, CANAL+ Sport

20:30 – Sparta Wrocław vs Falubaz Zielona Góra

Transmisja: CANAL+ Sport

Studio przedmeczowe: od 20:00 na YouTube CANAL+ SPORT

Na papierze najwięcej emocji może przynieść starcie we Wrocławiu, choć także mecz w Lesznie będzie ciekawym testem na otwarcie sezonu. Dla kibiców to mocny początek ligowego ścigania i pierwsza okazja, by zobaczyć, jak drużyny wyglądają po zimowej przerwie.

