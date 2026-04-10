Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (10.04.2026

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (10.04.2026)
Piątkowy wieczór zapowiada się bardzo ciekawie dla kibiców żużla. Na inaugurację nowego sezonu PGE Ekstraligi odbędą się dwa mecze: Unia Leszno zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa, a Sparta Wrocław podejmie Falubaz Zielona Góra.
Pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 18:00, a drugie spotkanie zaplanowano na 20:30. Oba pojedynki otwierają 1. kolejkę PGE Ekstraligi i już na starcie mogą dać odpowiedź, w jakiej dyspozycji są zespoły mające konkretne cele na ten sezon.
W Lesznie gospodarze będą wyraźnym faworytem starcia z Włókniarzem. Z kolei we Wrocławiu zapowiada się bardziej wyrównany mecz, bo Sparta i Falubaz to drużyny, które mają medalowe ambicje. Szczególnie interesująco wygląda porównanie liderów obu ekip oraz rywalizacja formacji juniorskich.
Mecze żużlowe dzisiaj – gdzie oglądać?
Spotkanie Unia Leszno – Włókniarz Częstochowa, które rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie transmitowane na kanałach CANAL+ Sport 5 oraz CANAL+ Sport.
Mecz Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra zaplanowano na godzinę 20:30. Transmisja będzie dostępna na CANAL+ Sport. Dodatkowo na kanale YouTube CANAL+ SPORT pokazane zostanie to spotkanie, a studio przedmeczowe wystartuje już o godzinie 20:00.
Żużel dzisiaj w TV – plan transmisji
18:00 – Unia Leszno vs Włókniarz Częstochowa
Transmisja: CANAL+ Sport 5, CANAL+ Sport
20:30 – Sparta Wrocław vs Falubaz Zielona Góra
Transmisja: CANAL+ Sport
Studio przedmeczowe: od 20:00 na YouTube CANAL+ SPORT
Na papierze najwięcej emocji może przynieść starcie we Wrocławiu, choć także mecz w Lesznie będzie ciekawym testem na otwarcie sezonu. Dla kibiców to mocny początek ligowego ścigania i pierwsza okazja, by zobaczyć, jak drużyny wyglądają po zimowej przerwie.
