Znicz Pruszków - Stal Rzeszów to ostatni niedzielny mecz 33. kolejki Betclic 1. Ligi. Sprawdź, gdzie może być dostępna transmisja w internecie lub w telewizji z wydarzenia.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Łyczko

Znicz Pruszków – Stal Rzeszów, gdzie oglądać?

11 punktów to różnica między Zniczem Pruszków a Stalą Rzeszów w tabeli Betclic 1. Ligi. Chociaż przepaść spora, to obie ekipy są w podobnym położeniu. Walka o miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy nie jest im już dana.

Rzeszowianie przystąpi do potyczki, chcąc przerwać serię meczów bez wygranej. Ostatnie zwycięstwo Stal zaliczyła dawno temu, bo jeszcze w marcu, gdy pokonała Wartę Poznań (1:0). Od dziesięciu spotkań nie potrafi wygrać. Znicz ma natomiast za sobą wysoka wygraną nad Stalą Stalowa Wola (5:0).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Znicz Pruszków – Stal Rzeszów, transmisja w TV

Niedzielna potyczka nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Znicz Pruszków – Stal Rzeszów nie znalazła się w ramówce żadnej ze stacji telewizyjnych.

Znicz Pruszków – Stal Rzeszów, transmisja online

Mecz z udziałem pruszkowian i rzeszowian będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Znicz – Stal zacznie się o godzinie 17:00. Ponadto starcie w ramach 33. kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Znicz Pruszków – Stal Rzeszów, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Znicza

wygraną Stali

remisem wygraną Znicza

wygraną Stali

remisem 0 Votes

Znicz Pruszków – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo ma ekipa z Pruszkowa. Typ na wygraną Znicza kształtuje się na poziomie 2.06.

Znicz Pruszków Stal Rzeszów 2.06 3.45 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 17 maja 2025 13:06 .

Gdzie obejrzeć mecz Znicz – Stal? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Znicz – Stal? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (18 maja) o godzinie 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.