Znicz Pruszków – Wisła Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (19.08.2025)

Znicz – Wisła, gdzie oglądać?

Wisła Kraków jako lider tabeli zmierzy się we wtorek ze Zniczem Pruszków, czyli czerwoną latarnią pierwszej ligi. Dla Białej Gwiazdy to mecz z gatunku tych, które koniecznie trzeba wygrać, aby potwierdzić ambicje o awansie do Ekstraklasy.

Znicz – Wisła, transmisja TV

Wtorkowy mecz Znicz Pruszków – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Znicz – Wisła, transmisja online

Ten mecz można oczywiście śledzić także w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Dostęp do spotkania na żywo u bukmachera można uzyskać, zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również zagrać kupon za min. 2 zł oraz posiadać na koncie dostępne środki.

Znicz – Wisła, kto wygra?

Znicz – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – wygrana Wisły Kraków jest bardzo prawdopodobna. Kurs na trzy punkty dla gości wynosi raptem 1.34. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Znicza Pruszków jest to aż 6.80. Kurs na remis wynosi z kolei 5.00. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Znicz Pruszków Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2025 18:52 .

Gdzie oglądać mecz Znicz Pruszków – Wisła Kraków? Mecz można obejrzeć w telewizji na TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Znicz Pruszków – Wisła Kraków? Wtorkowe spotkanie Znicz Pruszków – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30.

