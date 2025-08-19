Znicz Pruszków – Wisła Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (19.08.2025)

19:08, 19. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Znicz Pruszków - Wisła Kraków, gdzie oglądać wtorkowy mecz Betclic 1. Ligi? Transmisja TV oraz stream online.

Wisła Kraków
PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Znicz – Wisła, gdzie oglądać?

Wisła Kraków jako lider tabeli zmierzy się we wtorek ze Zniczem Pruszków, czyli czerwoną latarnią pierwszej ligi. Dla Białej Gwiazdy to mecz z gatunku tych, które koniecznie trzeba wygrać, aby potwierdzić ambicje o awansie do Ekstraklasy.

Znicz – Wisła, transmisja TV

Wtorkowy mecz Znicz Pruszków – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Znicz – Wisła, transmisja online

Ten mecz można oczywiście śledzić także w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Dostęp do spotkania na żywo u bukmachera można uzyskać, zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również zagrać kupon za min. 2 zł oraz posiadać na koncie dostępne środki.

Znicz – Wisła, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz?

  • Wygraną Znicza
  • Remisem
  • Wygraną Wisły
  • Wygraną Znicza 0%
  • Remisem 0%
  • Wygraną Wisły 100%

1+ Votes

Znicz – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – wygrana Wisły Kraków jest bardzo prawdopodobna. Kurs na trzy punkty dla gości wynosi raptem 1.34. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Znicza Pruszków jest to aż 6.80. Kurs na remis wynosi z kolei 5.00. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Znicz Pruszków

Betclic 1. Liga |

19 sierpnia 2025

20:30

5.60
4.50
1.46
Wisła Kraków
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2025 18:52.
Gdzie oglądać mecz Znicz Pruszków – Wisła Kraków?

Mecz można obejrzeć w telewizji na TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji Betclic TV.

Kiedy odbędzie się mecz Znicz Pruszków – Wisła Kraków?

Wtorkowe spotkanie Znicz Pruszków – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30.

