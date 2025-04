Pogoń Siedlce - Znicz Pruszków to pierwszy sobotni mecz w ramach 28. kolejki Betclic 1. Ligi. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z tego spotkania w internecie i w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Znicza Pruszków

Pogoń Siedlce – Znicz Pruszków, gdzie oglądać?

Pogoń Siedlce to ekipa, która plasuje się dzisiaj w strefie spadkowej. W każdym razie drużyna Adama Noconia wciąż nie straciła nadziei na utrzymanie ligowego bytu, tracąc do bezpiecznej strefy pięć oczek.

Znicz Pruszków to z kolei zespół, który wciąż ma szanse na miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Ekipa dowodzona przez Grzegorza Szokę ma nadzieję, że zwycięstwo nad Odrą Opole (2:1) będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście przyszłości drużyny.

Pogoń Siedlce – Znicz Pruszków, transmisja w TV

Sobotniego starcia nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Pogoń Siedlce – Znicz Pruszków nie została ujęta w harmonogramie żadnej ze stacji telewizyjnych.

Pogoń Siedlce – Znicz Pruszków, transmisja online

Rywalizacja na obiekcie w Siedlcach będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Pogoń – Znicz zacznie się o godzinie 17:30 i skomentują go Krzysztof Lenarczyk i Tomasz Łapiński. Ponadto starcie w ramach 28. kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Pogoń Siedlce – Znicz Pruszków, kto wygra?

Pogoń Siedlce – Znicz Pruszków, kursy bukmacherskie

Faworytem rywalizacji według analityków bukmacherskich są gospodarze. Typ na wygraną Pogoni został oszacowany na 2.44.

Pogoń Siedlce Znicz Pruszków 2.60 3.15 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2025 06:02 .

Gdzie obejrzeć mecz Pogoń – Znicz? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Pogoń – Znicz? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (12 kwietnia) o godzinie 17:30.

