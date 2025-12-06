Zagłębie Lubin i Widzew Łódź zamierzą się ze sobą w sobotnim starciu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Zagłębie – Widzew, gdzie oglądać?

W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 18. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Zagłębie Lubin przed własną publicznością zmierzy się z Widzewem Łódź. Miedziowi przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Jagiellonią Białystok (0:0).

Widzew Łódź natomiast bardzo dobrze wspomina swoje ostatnie spotkanie. Goście sobotniego meczu odnieśli zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (1:0). Nadchodząca rywalizacja w Lubinie zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.

Zagłębie – Widzew, transmisja w TV

Spotkanie Zagłębie Lubin – Widzew Łódź obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Zagłębie – Widzew, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na Canal+ Online. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Zagłębie – Widzew, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Zagłębia

remisem

wygraną Widzewa wygraną Zagłębia 33%

remisem 33%

wygraną Widzewa 33% 3+ Votes

Zagłębie – Widzew, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Zagłębie Lubin. Jeśli rozważasz typ na wygraną Miedziowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.40. W przypadku zwycięstwa Widzewa Łódź natomiast sięga nawet 2.95.

Zagłębie Lubin Widzew Łódź 2.40 3.20 2.95 Odds are subject to change. Last updated 5 grudnia 2025 19:07

Gdzie oglądać mecz Zagłębie – Widzew? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 3, a także w usługach Canal+ Online i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie – Widzew? Spotkanie odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 17:30.

