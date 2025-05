PressFocus Na zdjęciu: Kamil Biliński

Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka Chojnice: gdzie oglądać?

Na dwie kolejki przed końcem sezonu w Sosnowcu dojdzie do bardzo ciekawego starcia pomiędzy zespołem Zagłębia a Chojniczanki Chojnice. Wszystko wskazuje na to, że faworytem są goście, którzy udział w barażach mają zapewniony, ale gospodarze przy korzystnych wynikach mogą zbliżyć się do górnej części stawki.

Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka Chojnice: transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na antenie TVP Sport. Początek rywalizacji w sobotę 31 maja 2025 roku o godzinie 15:00.

Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka Chojnice: stream online

Starcie pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a zespołem Chojniczanki Chojnice będzie także transmitowane na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl. Istnieje także opcja skorzystania z usługi Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka Chojnice: kto wygra?

Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka Chojnice: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Chojniczanki Chojnice. Kurs na zwycięstwo piłkarzy gości wynosi mniej więcej 2.18. Z kolei remis można postawić za około 3.35. Jeśli zaś chcemy zagrać na trzy punkty gospodarzy, a więc Zagłębia Sosnowiec, to można to postawić za około 3.00.

Zagłębie Sosnowiec Chojniczanka 3.00 3.35 2.18 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 29 maja 2025 16:56 .

Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka Chojnice? Początek rywalizacji w sobotę 31 maja 2025 roku o godzinie 15:00. Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka Chojnice? Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl i w Betclic TV.

