Zagłębie Lubin – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (16.03.2025)

Zagłębie – Korona, gdzie oglądać?

Zagłębie Lubin po czterech kolejnych porażkach zwolniło Marcina Włodarskiego, którego na ławce trenerskiej zastąpił Leszek Ojrzyński. W niedzielę zadebiutuje przeciwko Koronie Kielce, której piłkarze uchodzą za prawdziwych rycerzy wiosny. Podopieczni Jacka Zielińskiego notują bardzo dobre wyniki i znajdują się w komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o ewentualne utrzymanie w Ekstraklasie.

Zagłębie – Korona, transmisja TV

Niedzielny mecz Zagłębie Lubin – Korona Kielce rozpocznie się o godzinie 14:45. Można go oczywiście oglądać w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL+ Sport 3.

Zagłębie – Korona, transmisja online

Mecz ten będzie także dostępny na platformie streamingowej CANAL+ online. Wystarczy nabyć pakiet Super Sport, który kosztuje teraz tylko 45 złotych miesięcznie, przy wykupieniu usługi na cały rok. Wszystko z okazji 30. urodzin stacji CANAL+.

Zagłębie – Korona, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu zdaniem bukmacherów jest Zagłębie Lubin. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.05. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Korony Kielce jest to 3.60. Kurs na remis wynosi z kolei 3.25. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Zagłębie Lubin Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2025 03:44 .

Gdzie oglądać mecz Zagłębie – Korona? Mecz Zagłębie Lubin – Korona Kielce można obejrzeć w telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie – Korona? Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (16 marca) o godzinie 14:45.

