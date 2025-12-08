Wolverhampton - Manchester United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na poniedziałek (8 grudnia) mecz 15. kolejki Premier League.

Wolverhampton – Manchester United, gdzie oglądać?

Zmagania w 15. kolejce Premier League zakończy nam rywalizacja na Molineux Stadium, gdzie Wolverhampton Wanderers podejmie Manchester United. Ligowy outsider regularnie schodzi z boiska pokonany, a w ostatnich tygodniach nie potrafi nawet strzelić gola. Starcie z Czerwonymi Diabłami nie jawi się jako dobra okazja na przełamanie, ale futbol pisał już różne zaskakujące scenariusze. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Wolverhampton – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Wolverhampton – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Maciej Łuczak.

Wolverhampton – Manchester United, transmisja online

Mecz 15. kolejki Premier League z udziałem Wolverhampton i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Wolverhampton – Manchester United, kto wygra?

Wolverhampton – Manchester United, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester United wywiąże się z roli faworyta i pokona Wolverhampton. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi 1.77. Jeżeli na zwycięzcę spotkania typujesz gospodarzy, może zagrać ten typ po kursie 4.35. Remis wyceniono współczynnikiem 3.90.

Wolverhampton Manchester United 5.15 4.40 1.63 Odds are subject to change. Last updated 8 grudnia 2025 20:37

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Wolverhampton – Manchester United? Starcie Wolverhampton – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Wolverhampton – Manchester United? Mecz odbędzie się już w poniedziałek (8 grudnia) o godzinie 21:00.

