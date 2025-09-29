Wisła Kraków - Polonia Bytom: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem Wisły i Polonii będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków – Polonia Bytom: gdzie oglądać?

Poniedziałkowe spotkanie z udziałem Wisły Kraków oraz Polonii Bytom można obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a także w internecie. Prawa do śledzenia meczów Betclic 1. Ligi posiada przede wszystkim TVP, transmitująca poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, a także na stronie internetowej TVPSport.pl.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wisła Kraków i Polonia Bytom to ekipy, które dzieli w tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy różnica trzech oczek. Liderem rozgrywek jest Biała Gwiazda, będąca bez porażki od dwóch spotkań. Niebiesko-czerwoni plasują się na czwartej pozycji z trzema z rzędu wygranymi starciami.

Wisła Kraków – Polonia Bytom: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Wisła Kraków – Polonia Bytom rozpocznie się w poniedziałek, 29 września o godzinie 19:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Rywalizację skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Wisła Kraków – Polonia Bytom: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na stadionie im. Henryka Reymana. Mecz z udziałem Wisły Kraków i Polonii Bytom można też oglądać w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Wisła – Polonia zapewnia też usługa Betclic TV.

Kiedy i o której mecz Wisła Kraków – Polonia Bytom? Spotkanie Wisła Kraków – Polonia Bytom rozpocznie się w poniedziałek, 29 września o godzinie 19:00. Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Polonia Bytom? Transmisję ze spotkania Wisłą Kraków – Polonia Bytom można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

