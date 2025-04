Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Pogoń, gdzie oglądać?

Wisła Kraków notuje obecnie najlepszą od dawna passę – może się pochwalić czterema zwycięstwami z rzędu. Podopieczni Mariusza Jopa nie zamierzają na tym poprzestawać i już w sobotę zagrają o kolejne zwycięstwo. Tym razem przed własną publicznością zmierzą się z Pogonią Siedlce. Wiślacy są naturalnie zdecydowanym faworytem do wygranej. Ta zdecydowanie przybliżyłaby ich do zapewnienia sobie gry w barażach o awans do Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Pogoń, transmisja w TV

Mecz Wisła – Pogoń odbędzie się w sobotę (19 kwietnia) o godzinie 17:15. Mecz będzie transmitowany “na żywo: w telewizji na kanale TVP Sport. Do jego skomentowania wyznaczeni zostali Sławomir Kwiatkowski i Dariusz Dudek.

Reklama

Wisła – Pogoń, transmisja online

Transmisja sobotniego spotkania Wisła – Pogoń dostępna będzie również online. Jedną z opcji jest skorzystanie z darmowej transmisji na platformie Betclic TV. W celu uzyskania dostępu wystarczy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL i posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości. Dodatkowo będzie można skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Mecz za pośrednictwem internetu będzie można również oglądać na stronie sport.tvp.pl.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Pogoń, kto wygra?

Jak zakończy się sobotni mecz? wygraną WIsły

remisem

wygraną Pogoni wygraną WIsły

remisem

wygraną Pogoni 0 Votes

Wisła – Pogoń, kursy bukmacherskie

Inny wynik niż wygrana Wisły będzie w tym spotkaniu ogromną niespodzianką. Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego, kto jest faworytem tego meczu.

Wisła Kraków Pogoń Siedlce 1.28 5.40 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2025 07:41 .