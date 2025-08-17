Wisła – Legia, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zostaną zakończone starciem, w którym Wisła Płock przed własną publicznością podejmie Legię Warszawa. Nafciarze znakomicie rozpoczęli sezon, choć ostatnio podzielili się punktami z Widzewem Łódź (1:1).
Legia Warszawa natomiast przystąpi do tego starcia w złych nastrojach. Wojskowi co prawda pokonali w czwartek AEK Larnaka (2:1), ale ostatecznie nie udało im się awansować do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy. Nadchodzące spotkanie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Wisła – Legia, transmisja w TV
Spotkanie Wisła Płock – Legia Warszawa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland oraz Canal+ Sport 3.
Wisła – Legia, transmisja online
Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Wisła – Legia, kto wygra?
Wisła – Legia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego pojedynku jest Legia Warszawa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Wisły Płock natomiast sięga nawet 3.30.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 20:15.
