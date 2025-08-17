Wisła Płock - Legia Warszawa: Transmisja w TV i online. W niedzielny wieczór odbędzie się hit kolejki w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Wisła - Legia.

PressFocus Na zdjęciu: Migouel Alfarela

Wisła – Legia, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zostaną zakończone starciem, w którym Wisła Płock przed własną publicznością podejmie Legię Warszawa. Nafciarze znakomicie rozpoczęli sezon, choć ostatnio podzielili się punktami z Widzewem Łódź (1:1).

Legia Warszawa natomiast przystąpi do tego starcia w złych nastrojach. Wojskowi co prawda pokonali w czwartek AEK Larnaka (2:1), ale ostatecznie nie udało im się awansować do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy. Nadchodzące spotkanie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Wisła – Legia, transmisja w TV

Spotkanie Wisła Płock – Legia Warszawa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland oraz Canal+ Sport 3.

Wisła – Legia, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Wisła – Legia, kto wygra?

Wisła – Legia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego pojedynku jest Legia Warszawa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Wisły Płock natomiast sięga nawet 3.30.

Wisła Płock Legia Warszawa 3.25 3.60 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 12:00 .

Gdzie oglądać mecz Wisła – Legia? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Wisła – Legia? Mecz odbędzie się już w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 20:15.

