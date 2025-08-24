Wisła Kraków – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (24.08.2025)

12:54, 24. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław, gdzie oglądać niedzielny mecz Betclic 1. Ligi? Transmisja TV oraz stream online.

Wisła Kraków
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła – Śląsk, gdzie oglądać?

Wisła Kraków w niedzielę podejmie na własnym terenie ekipę Śląska Wrocław w hicie pierwszej ligi. Na trybunach zasiądzie komplet widzów, co gwarantuje niesamowite i emocjonujące widowisko. Mariusz Jop zapowiedział, że to starcie dwóch głównych faworytów do awansu, więc śmiało można oczekiwać ognia na murawie w Krakowie. 

Wisła – Śląsk, transmisja TV

Niedzielny mecz Wisła Kraków – Śląsk Wrocław rozpocznie się o godzinie 14:30. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP Polonia oraz TVP Sport.

Wisła – Śląsk, transmisja online

W internecie ten mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Wisła – Śląsk, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz?

  • Wygraną Wisły
  • Remisem
  • Wygraną Śląska
  • Wygraną Wisły 83%
  • Remisem 0%
  • Wygraną Śląska 17%

6+ Votes

Wisła – Śląsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Wisła Kraków przystąpi do tego starcia jako wielki faworyt, mimo dużej marki obu ekip. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi raptem 1.55. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Śląska Wrocław jest to 4.90. Kurs na remis wynosi z kolei 4.10. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Wisła Kraków

Betclic 1. Liga |

24 sierpnia 2025

14:30

1.55
4.10
4.90
Śląsk Wrocław
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2025 12:49.
Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Śląsk Wrocław?

Mecz Wisła Kraków – Śląsk Wrocław można oglądać w telewizji na TVP 1, TVP Polonia oraz TVP Sport i w internecie na sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się mecz Wisła Kraków – Śląsk Wrocław?

Niedzielny mecz Wisła Kraków – Śląsk Wrocław rozpocznie się o godzinie 14:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.