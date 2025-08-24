Wisła Kraków – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (24.08.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła – Śląsk, gdzie oglądać?

Wisła Kraków w niedzielę podejmie na własnym terenie ekipę Śląska Wrocław w hicie pierwszej ligi. Na trybunach zasiądzie komplet widzów, co gwarantuje niesamowite i emocjonujące widowisko. Mariusz Jop zapowiedział, że to starcie dwóch głównych faworytów do awansu, więc śmiało można oczekiwać ognia na murawie w Krakowie.

Wisła – Śląsk, transmisja TV

Niedzielny mecz Wisła Kraków – Śląsk Wrocław rozpocznie się o godzinie 14:30. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP Polonia oraz TVP Sport.

Wisła – Śląsk, transmisja online

W internecie ten mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV.

Wisła – Śląsk, kto wygra?

Wisła – Śląsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Wisła Kraków przystąpi do tego starcia jako wielki faworyt, mimo dużej marki obu ekip. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi raptem 1.55. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Śląska Wrocław jest to 4.90. Kurs na remis wynosi z kolei 4.10. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Wisła Kraków Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2025 12:49 .

