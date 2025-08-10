Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (10.08.2025)

Wisła – Pogoń, gdzie oglądać?
Wisła Kraków w niedzielę mierzy się przed własną publicznością z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Po trzech kolejkach ma na koncie komplet punktów i lideruje w pierwszoligowej tabeli. Ekipa Piotra Stokowca na pewno się jednak nie podda, choć na papierze wydaje się być znacznie słabsza. Biała Gwiazda przystąpi do tego starcia jako wyraźny faworyt.
Wisła – Pogoń, transmisja TV
Niedzielny mecz Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozpocznie się o godzinie 14:30. Telewizyjna transmisja jest zapewniona na kanale TVP Polonia.
Wisła – Pogoń, transmisja online
Tę rywalizację można także oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.
Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.
Wisła – Pogoń, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Wisły
- Remisem
- Wygraną Pogoni
0 Votes
Wisła – Pogoń, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy w roli zdecydowanego faworyta stawiają Wisłę Kraków. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.38. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Pogoni Grodzisk Mazowiecki jest to natomiast aż 6.40. Kurs na remis wynosi z kolei 4.80.
Ten mecz można oglądać w telewizji na TVP Polonia oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV.
Mecz Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki odbędzie się w niedzielę 10 sierpnia o godzinie 14:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.