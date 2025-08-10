Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (10.08.2025)

12:46, 10. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki, gdzie oglądać niedzielny mecz Betclic 1. Ligi? Transmisja TV oraz stream online.

Angel Rodado
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Pogoń, gdzie oglądać?

Wisła Kraków w niedzielę mierzy się przed własną publicznością z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Po trzech kolejkach ma na koncie komplet punktów i lideruje w pierwszoligowej tabeli. Ekipa Piotra Stokowca na pewno się jednak nie podda, choć na papierze wydaje się być znacznie słabsza. Biała Gwiazda przystąpi do tego starcia jako wyraźny faworyt.

Oglądaj mecz Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki ZA DARMO w Betclic TV. Załóż konto z kodem GOALPL!

Wisła – Pogoń, transmisja TV

Niedzielny mecz Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozpocznie się o godzinie 14:30. Telewizyjna transmisja jest zapewniona na kanale TVP Polonia.

Wisła – Pogoń, transmisja online

Tę rywalizację można także oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Wisła – Pogoń, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz?

  • Wygraną Wisły
  • Remisem
  • Wygraną Pogoni
0 Votes

Wisła – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli zdecydowanego faworyta stawiają Wisłę Kraków. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.38. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Pogoni Grodzisk Mazowiecki jest to natomiast aż 6.40. Kurs na remis wynosi z kolei 4.80.

Wisła Kraków

Betclic 1. Liga |

10 sierpnia 2025

14:30

1.38
4.80
6.40
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2025 13:17.
