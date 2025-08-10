Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (10.08.2025)

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Pogoń, gdzie oglądać?

Wisła Kraków w niedzielę mierzy się przed własną publicznością z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Po trzech kolejkach ma na koncie komplet punktów i lideruje w pierwszoligowej tabeli. Ekipa Piotra Stokowca na pewno się jednak nie podda, choć na papierze wydaje się być znacznie słabsza. Biała Gwiazda przystąpi do tego starcia jako wyraźny faworyt.

Wisła – Pogoń, transmisja TV

Niedzielny mecz Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozpocznie się o godzinie 14:30. Telewizyjna transmisja jest zapewniona na kanale TVP Polonia.

Wisła – Pogoń, transmisja online

Tę rywalizację można także oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Wisła – Pogoń, kto wygra?

Wisła – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli zdecydowanego faworyta stawiają Wisłę Kraków. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.38. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Pogoni Grodzisk Mazowiecki jest to natomiast aż 6.40. Kurs na remis wynosi z kolei 4.80.

Wisła Kraków Pogoń Grodzisk Mazowiecki Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2025 13:17 .

Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki? Ten mecz można oglądać w telewizji na TVP Polonia oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki? Mecz Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki odbędzie się w niedzielę 10 sierpnia o godzinie 14:30.

