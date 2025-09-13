Wisła Kraków – Odra Opole: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (13.09.2025)

17:48, 13. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków - Odra Opole, gdzie oglądać sobotni mecz Betclic 1. Ligi? Transmisja TV oraz stream online.

Wisła Krakow - Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Krakow - Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Wisła – Odra, gdzie oglądać?

Wisła Kraków pozostaje liderem tabeli pierwszej ligi. W siedmiu meczach uzbierała aż 18 punktów, co jest imponującym wynikiem. Sezon zaczął się dla niej wyśmienicie – zanotowała sześć kolejnych wygranych, a pierwsza wpadka nastąpiła dopiero przy okazji wyjazdu do Legnicy. Odra Opole dotąd nie może pochwalić się zbyt dobrymi wynikami. W tabeli znajduje się tuż nad strefą spadkową, gromadząc dziewięć „oczek” w ośmiu kolejkach. Warto jednak odnotować, że nie rozpieszczał jej wymagający terminarz.

Wisła – Odra, transmisja TV

Sobotni mecz Wisła Kraków – Odra Opole rozpocznie się o godzinie 19:30. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w telewizji na kanale TVP 3

Wisła – Odra, transmisja online

To starcie można obejrzeć również w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne na grę.

Wisła – Odra, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz?

  • Wygraną Wisły
  • Remisem
  • Wygraną Odry
0 Votes

Wisła – Odra, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają praktycznie żadnych szans Odrze Opole na wywiezienie korzystnego rezultatu z Krakowa. Kurs na wygraną Wisły wynosi tylko 1.31. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Odry jest to aż 8.00. Kurs na remis wynosi z kolei 4.95. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Wisła Kraków

Betclic 1. Liga |

13 września 2025

19:30

1.31
4.95
8.00
Odra Opole
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 17:46.

