Wieczysta Kraków - KKS Kalisz: gdzie oglądać mecz Betclic 2. Ligi. Przed nami baraże o awans do 1. Ligi. W czwartek po południu o finał play-off powalczą podopieczni Przemysława Cecherza. Sprawdź gdzie oglądać mecz Wieczysta - KKS.

Wieczysta – KKS: gdzie oglądać?

Wieczysta Kraków po słabej końcówce sezonu musi zadowolić się grą w barażach o awans do Betclic 1. Ligi. W półfinale fazy play-off ich rywalem będzie KKS Kalisz. W rundzie zasadniczej dwukrotnie wynikiem (2:0) wygrała drużyna z Krakowa. Choć w lepszej formie do spotkania przystępują goście, to bukmacherzy przewidują, że podopieczni Przemysława Cecherza odniosą łatwe zwycięstwo.

Wieczysta – KKS: transmisja w TV

Mecz Wieczysta Kraków – KKS Kalisz odbędzie się w czwartek o godzinie 15:00. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Starcie skomentuje duet Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak.

Wieczysta – KKS: transmisja online

Półfinał baraży o awans do 1. Ligi, czyli mecz Wieczysta – KKS będzie można śledzić także w internecie. Darmowa transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl. Co więcej, dostęp do meczu można uzyskać także poprzez konto u bukmachera dzięki usłudze Betclic TV.

Wieczysta – KKS: kto wygra?

Wieczysta – KKS: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmachera Betclic większe szanse na awans do finału baraży ma Wieczysta Kraków. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi zaledwie 1.32, zaś na zwycięstwo KKS-u Kalisz aż 9.20. Remis oszacowano ze współczynnikiem 5.40.

Wieczysta Kraków KKS 1925 Kalisz 1.32 5.40 9.20 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 11 czerwca 2025 15:17 .

