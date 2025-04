Warta Poznań – Górnik Łęczna: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (11.04.20254)

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Maciej Żurawski

Warta – Górnik, gdzie oglądać?

Warta Poznań osiąga wiosną fatalne wyniki i jest jednym z kandydatów do spadku z pierwszej ligi. Znajduje się obecnie w zagrożonej strefie, a o przełamanie w piątek będzie bardzo ciężko. Zagra bowiem u siebie z Górnikiem Łęczna, który złapał wreszcie wiatr w żagle i notuje korzystną serię. Ekipa Pavola Stano również miała spore problemy, lecz wydaje się, że zdołała je wreszcie zażegnać, co pozwala jej dalej walczyć o miejsce w barażach.

Warta – Górnik, transmisja TV

Piątkowy mecz Warta Poznań – Górnik Łęczna rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja z tej rywalizacji będzie dostępna w tradycyjnej telewizji na kanale TVP Sport.

Warta – Górnik, transmisja online

To spotkanie można śledzić za to w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Istnieje również możliwość obejrzenia transmisji w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Warta – Górnik, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Warty

Remisem

Wygraną Górnika Wygraną Warty

Remisem

Wygraną Górnika 0 Votes

Warta – Górnik, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli delikatnego faworyta stawiają Wartę Poznań, która przyjmie rywali na własnym terenie. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.31. W przypadku ewentualnej wygranej Górnika Łęczna jest to 3.10. Kurs na remis wynosi z kolei 2.95. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Warta Poznań Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2025 08:54 .

Gdzie oglądać mecz Warta – Górnik? Mecz można oglądać w telewizji na TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Warta – Górnik? Mecz Warta – Górnik odbędzie się w piątek (11 kwietnia) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.