Union Berlin – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.11.2025)

13:26, 8. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Union Berlin - Bayern Monachium to spotkanie w ramach 10. kolejki 1. Bundesligi. Mecz w stolicy Niemiec rozpocznie się w sobotę, 8 listopada, o godz. 15:30. Transmisja w TV i stream online na żywo.

Harry Kane
Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Union – Bayern: gdzie oglądać?

Union Berlin podejmie na własnym stadionie Bayern Monachium w meczu 10. kolejki 1. Bundesligi. Będzie to starcie gospodarzy z drużyną, która w tym sezonie wydaje się niemal nie do zatrzymania. Bawarczycy pod wodzą Vincenta Kompany’ego wygrali już wszystkie 16 dotychczasowych meczów we wszystkich rozgrywkach. W Lidze Mistrzów potwierdzili znakomitą formę, pokonując PSG (2:1) na Parc des Princes.

Zespół Steffena Baumgarta zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli. Berlińczycy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo nad Bayernem w historii i liczą, że w sobotę przed własną publicznością uda im się sprawić sensację. Union postara się wykorzystać atut własnego boiska, a Bayern będzie chciał kontynuować swoją imponującą serię zwycięstw. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz Union Berlin – Bayern Monachium.

Union – Bayern: transmisja w TV

Mecz Union Berlin – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Julian Kowalski i Mateusz Majak skomentują rywalizację mistrzów Niemiec. Początek meczu w Starej Leśniczówce o godzinie 15:30.

Union – Bayern: stream online

Spotkanie Unionu Berlin z Bayernem Monachium będzie transmitowane na stronie elevensports.pl. Mecz będzie też dostępny w usłudze STS TV.

Jak oglądać mecz Union – Bayern w STS TV?

Mecz Union – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

  1. Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  3. Transmisja z meczu Union – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
