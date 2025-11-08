Union Berlin – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.11.2025)

Union – Bayern: gdzie oglądać?
Union Berlin podejmie na własnym stadionie Bayern Monachium w meczu 10. kolejki 1. Bundesligi. Będzie to starcie gospodarzy z drużyną, która w tym sezonie wydaje się niemal nie do zatrzymania. Bawarczycy pod wodzą Vincenta Kompany’ego wygrali już wszystkie 16 dotychczasowych meczów we wszystkich rozgrywkach. W Lidze Mistrzów potwierdzili znakomitą formę, pokonując PSG (2:1) na Parc des Princes.
Zespół Steffena Baumgarta zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli. Berlińczycy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo nad Bayernem w historii i liczą, że w sobotę przed własną publicznością uda im się sprawić sensację. Union postara się wykorzystać atut własnego boiska, a Bayern będzie chciał kontynuować swoją imponującą serię zwycięstw. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz Union Berlin – Bayern Monachium.
Union – Bayern: transmisja w TV
Mecz Union Berlin – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Julian Kowalski i Mateusz Majak skomentują rywalizację mistrzów Niemiec. Początek meczu w Starej Leśniczówce o godzinie 15:30.
Union – Bayern: stream online
Spotkanie Unionu Berlin z Bayernem Monachium będzie transmitowane na stronie elevensports.pl. Mecz będzie też dostępny w usłudze STS TV.
Jak oglądać mecz Union – Bayern w STS TV?
Mecz Union – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
Mecz odbędzie się w sobotę (8 listopada). Początek rywalizacji w stolicy Niemiec o godzinie 15:30.
