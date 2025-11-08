Union Berlin – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.11.2025)

Union Berlin - Bayern Monachium to spotkanie w ramach 10. kolejki 1. Bundesligi. Mecz w stolicy Niemiec rozpocznie się w sobotę, 8 listopada, o godz. 15:30. Transmisja w TV i stream online na żywo.

Union – Bayern: gdzie oglądać?

Union Berlin podejmie na własnym stadionie Bayern Monachium w meczu 10. kolejki 1. Bundesligi. Będzie to starcie gospodarzy z drużyną, która w tym sezonie wydaje się niemal nie do zatrzymania. Bawarczycy pod wodzą Vincenta Kompany’ego wygrali już wszystkie 16 dotychczasowych meczów we wszystkich rozgrywkach. W Lidze Mistrzów potwierdzili znakomitą formę, pokonując PSG (2:1) na Parc des Princes.

Zespół Steffena Baumgarta zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli. Berlińczycy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo nad Bayernem w historii i liczą, że w sobotę przed własną publicznością uda im się sprawić sensację. Union postara się wykorzystać atut własnego boiska, a Bayern będzie chciał kontynuować swoją imponującą serię zwycięstw. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz Union Berlin – Bayern Monachium.

Union – Bayern: transmisja w TV

Mecz Union Berlin – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Julian Kowalski i Mateusz Majak skomentują rywalizację mistrzów Niemiec. Początek meczu w Starej Leśniczówce o godzinie 15:30.

Union – Bayern: stream online

Spotkanie Unionu Berlin z Bayernem Monachium będzie transmitowane na stronie elevensports.pl. Mecz będzie też dostępny w usłudze STS TV.

Jak oglądać mecz Union – Bayern w STS TV?

Mecz Union – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Union – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Union – Bayern: sonda

Union – Bayern: kursy bukmacherskie

Gdzie obejrzeć spotkanie Union Berlin – Bayern Monachium? Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenie Eleven Sports 2 i na portalu elevensport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Union Berlin – Bayern Monachium? Mecz odbędzie się w sobotę (8 listopada). Początek rywalizacji w stolicy Niemiec o godzinie 15:30.

