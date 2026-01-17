Udinese – Inter, gdzie oglądać?
W sobotnie popołudnie kolejne ligowe spotkanie rozegra Inter Mediolan. W ramach 21. kolejki rozgrywek Serie A podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z Udinese Calcio. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po skromnym zwycięstwie nad Lecce (1:0).
Udinese Calcio natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Podopieczni Kosty Runjaicia podzielili się bowiem punktami z Pisą (2:2). Nadchodząca rywalizacja na Dacia Arenie zapowiada się bardzo ciekawie, choć to wicemistrzowie Włoch są zdecydowanym faworytem.
Udinese – Inter, transmisja w TV
Spotkanie Udinese Calcio – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Udinese – Inter, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Udinese – Inter, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Udinese
- remisem
- wygraną Interu
0 Votes
Udinese – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.43. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio sięga natomiast nawet 6.90.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (17 grudnia) o godzinie 15:00.
