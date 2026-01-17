Inter Mediolan w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Udinese Calcio w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Francesco Pio Esposito

Udinese – Inter, gdzie oglądać?

W sobotnie popołudnie kolejne ligowe spotkanie rozegra Inter Mediolan. W ramach 21. kolejki rozgrywek Serie A podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z Udinese Calcio. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po skromnym zwycięstwie nad Lecce (1:0).

Udinese Calcio natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Podopieczni Kosty Runjaicia podzielili się bowiem punktami z Pisą (2:2). Nadchodząca rywalizacja na Dacia Arenie zapowiada się bardzo ciekawie, choć to wicemistrzowie Włoch są zdecydowanym faworytem.

Udinese – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Udinese Calcio – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Udinese – Inter, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Udinese – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Udinese

remisem

wygraną Interu wygraną Udinese

remisem

wygraną Interu 0 Votes

Udinese – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.43. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio sięga natomiast nawet 6.90.

Udinese Inter Mediolan 7.60 4.90 1.42 Odds are subject to change. Last updated 17 stycznia 2026 13:59

