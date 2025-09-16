Tottenham – Vilarreal: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (16.09.2025)

Tottenham – Vilarreal: Gdzie oglądać?
Jednym z meczów pierwszej kolejki Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany we wtorek jest potyczka pomiędzy Tottenhamem a zespołem Vilarrealu. Wszystko wskazuje na to, że należy spodziewać się dość ciekawego pojedynku, w którym trudno jednoznacznie wskazać zwycięzcę. Faworytem są gospodarze, ale również i ekipa z Hiszpanii ma swoje dość duże argumenty.
Tottenham – Vilarreal: Transmisja TV
Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+360. Początek rywalizacji w Londynie o godzinie 21:00 we wtorek 16 września 2025 roku.
Tottenham – Vilarreal: Stream online
Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w Lidze Mistrzów, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Tottenham – Vilarreal: Kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Tottenham 100%
- Remis 0%
- Vilarreal 0%
Tottenham – Vilarreal: Kursy bukmacherskie
Przy okazji tego meczu można postawić mecze u bukmachera Superbet. Kurs na trzy punkty gospodarzy wynosi mniej więcej 1.85. Jeśli z kolei chodzi o to, za ile można zagrać na remis, to kurs wynosi około 3.70. Jeśli jednak uważamy, że lepiej tego dnia zaprezentuje się ekipa gości, a więc Villarrealu, to można to zagrać aż za 4.15.
