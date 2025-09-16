Tottenham – Vilarreal: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (16.09.2025)

Tottenham - Vilarreal: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie można oglądać ten mecz Ligi Mistrzów, który zapowiada się bardzo wyrównanie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Tottenham – Vilarreal: Gdzie oglądać?

Jednym z meczów pierwszej kolejki Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany we wtorek jest potyczka pomiędzy Tottenhamem a zespołem Vilarrealu. Wszystko wskazuje na to, że należy spodziewać się dość ciekawego pojedynku, w którym trudno jednoznacznie wskazać zwycięzcę. Faworytem są gospodarze, ale również i ekipa z Hiszpanii ma swoje dość duże argumenty.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tottenham – Vilarreal: Transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+360. Początek rywalizacji w Londynie o godzinie 21:00 we wtorek 16 września 2025 roku.

Tottenham – Vilarreal: Stream online

Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w Lidze Mistrzów, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Tottenham – Vilarreal: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Tottenham

Remis

Vilarreal Tottenham 100%

Remis 0%

Vilarreal 0% 2+ Votes

Tottenham – Vilarreal: Kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu można postawić mecze u bukmachera Superbet. Kurs na trzy punkty gospodarzy wynosi mniej więcej 1.85. Jeśli z kolei chodzi o to, za ile można zagrać na remis, to kurs wynosi około 3.70. Jeśli jednak uważamy, że lepiej tego dnia zaprezentuje się ekipa gości, a więc Villarrealu, to można to zagrać aż za 4.15.

Tottenham Villarreal 1.90 3.65 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2025 14:48 .

Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Vilarreal? Początek rywalizacji w Londynie o godzinie 21:00 we wtorek 16 września 2025 roku. Gdzie obejrzeć mecz Tottenham – Vilarreal? Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+360 oraz w Canal+ online.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.