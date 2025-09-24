PressFocus Na zdjęciu: Destinity Udogie

Tottenham – Doncaster: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz Tottenham– Doncaster odbędzie się w ramach 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Po rejestracji z kodem GOAL wystarczy zagrać dowolny zakład za minimalną stawkę, a następnie przejść do sekcji zakładów na żywo. Tam znajdziesz transmisje wszystkich spotkań EFL Cup.

Tottenham może mówić o bardzo korzystnym losowaniu. Przeciwnikiem londyńskiej drużyny jest zespół występujący na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii, czyli Doncaster. Ponadto mecz zostanie rozegrany w Londynie, co powoduje, że awans gospodarzy to prawdopodobnie jedynie formalność.

Jak oglądać mecz Tottenham – Doncaster w STS TV?

Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Tottenham – Doncaster.

Tottenham – Doncaster: transmisja w TV

Mecz Tottenham – Doncaster nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zapewniła sobie praw do transmisji spotkań Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/2026.

Tottenham – Doncaster: stream online

Spotkanie Tottenham kontra Doncaster obejrzysz w formie streamu online w STS TV. Ten bukmacher oferuje transmisje w wysokiej jakości po spełnieniu wyżej opisanych warunków.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Wygrana Doncaster Wygrana Tottenhamu

Wygrana Doncaster 0 Votes

