Tottenham Hotspur - Burnley: Transmisja w TV i online. W sobotnie popołudnie odbędzie się interesujące starcie w rozgrywkach Premier League. Sprawdź gdzie oglądać mecz Tottenham - Burnley.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Djed Spence

Tottenham – Burnley, gdzie oglądać?

W ten weekend zainauguruje nowy sezon rozgrywek Premier League. W sobotnie popołudnie obejrzymy starcie, w którym Tottenham Hotspur przed własną publicznością podejmie Burnley. Podopieczni Thomasa Franka w minioną środę na własne życzenie przegrali mecz z Paris Saint-Germain o Superpuchar Europy.

Burnley natomiast przed pierwszą kolejką jest wielką niewiadomą. Podopiecnzi Scotta Parkera są beniaminkiem Premier League i mają za sobą dość nieudaną ostatnią fazę przygotowań do sezonu. Czas pokaże, na co będzie stać ekipę z Turf Moor w starciu z Tottenhamem Hotspur.

Tottenham – Burnley, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham Hotspur – Burnley obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 1.

Tottenham – Burnley, transmisja online

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecze angielskiej Premier League, a więc także starcie Tottenhamu z Burnley można oglądać w usłudze Canal+ Online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Tottenham – Burnley, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Tottenhamu

remisem

wygraną Burnley wygraną Tottenhamu

remisem

wygraną Burnley 0 Votes

Tottenham – Burnley, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną Kogutów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa Burnley natomiast sięga nawet 7.90.

Tottenham Burnley 1.54 4.40 6.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2025 12:42 .

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Burnley? Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Burnley? Mecz odbędzie się już w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.