Tottenham – Burnley, gdzie oglądać?
W ten weekend zainauguruje nowy sezon rozgrywek Premier League. W sobotnie popołudnie obejrzymy starcie, w którym Tottenham Hotspur przed własną publicznością podejmie Burnley. Podopieczni Thomasa Franka w minioną środę na własne życzenie przegrali mecz z Paris Saint-Germain o Superpuchar Europy.
Burnley natomiast przed pierwszą kolejką jest wielką niewiadomą. Podopiecnzi Scotta Parkera są beniaminkiem Premier League i mają za sobą dość nieudaną ostatnią fazę przygotowań do sezonu. Czas pokaże, na co będzie stać ekipę z Turf Moor w starciu z Tottenhamem Hotspur.
Tottenham – Burnley, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham Hotspur – Burnley obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 1.
Tottenham – Burnley, transmisja online
Mecze angielskiej Premier League, a więc także starcie Tottenhamu z Burnley można oglądać w usłudze Canal+ Online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Tottenham – Burnley, kto wygra?
Tottenham – Burnley, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną Kogutów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa Burnley natomiast sięga nawet 7.90.
Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 16:00.
