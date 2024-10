Bruk-Bet Termalica – Arka Gdynia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.10.2024)

Bruk-Bet Termalica – Arka Gdynia: transmisja meczu Betclic 1. Liga. Sprawdź gdzie możesz zobaczyć to spotkanie w telewizji i online.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Zapolnik

Bruk-Bet Termalica – Arka Gdynia: gdzie oglądać?

Bruk-Bet Termalica jest liderem Betclic 1. Ligi. Przewaga ekipy z Niecieczy stopniała niemal do zera w wyniku dwóch ostatnich porażek (0:2 z Wisłą Kraków i 1:2 ze Zniczem Pruszków). Sytuację te próbuje wykorzystać ekipa z Trójmiasta, czyli Arka Gdynia. Zespół ten plasuje się na ligowym podium, a ostatniej ligowej porażki doznał 25 sierpnia z Górnikiem Łęczna. Od tego momentu Arka może szczycić się serią sześciu kolejnych zwycięstw w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Sobotnie starcie jawi nam się zatem jako hit tej serii gier.

Bruk-Bet Termalica – Arka Gdynia: transmisja TV

Sobotnie starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Bruk-Bet Termalica – Arka Gdynia zacznie się o godzinie 19:35 i będzie można ją śledzić na antenie TVP3.

Bruk-Bet Termalica – Arka Gdynia: stream online

Spotkanie 14. kolejki Betclic 1. Ligi będzie transmitowane w internecie. Mecz będzie można śledzić na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Spotkanie będzie można także oglądać dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp do transmisji, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

Kiedy odbędzie się spotkanie Bruk-Bet Termalica – Arka Gdynia? Spotkanie będzie dostępne w telewizji na kanale TVP3 oraz w internecie na stronie tvpsport.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV.



Gdzie obejrzeć mecz Bruk-Bet Termalica – Arka Gdynia? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (26 października) o godzinie 19:35.

