Szpilka - Wrzosek: transmisja i stream. W ramach KSW 94 dojdzie do walki dwóch niepokonanych w MMA zawodników. Sprawdź gdzie oglądać walkę.

PrressFocus Na zdjęciu: Artur Szpilka

Szpilka – Wrzosek na KSW 94

W ramach KSW 94, które odbędzie się Ergo Arenie, w jednym z najciekawszych pojedynków zmierzą się Artur Szpilka i Arkadiusz Wrzosek. Będzie to pojedynek dwóch niepokonanych w MMA zawodników. Dla Szpilki będzie to trzecia walka w KSW. W dwóch dotychczasowych pokonał przez nokaut Serhija Radczenkę i Mariusza Pudzianowskiego. Z kolei Wrzosek stoczył do tej pory cztery walki, za każdym razem schodząc z oktagonu w glorii zwycięzcy.

Do sobotniego pojedynku w roli faworyta przystąpi Wrzosek, którego wielkim atutem jest doświadczenie z kick-boxingu. Nie mniej jednak Szpilka zrobi wszystko, aby zaskoczyć swojego przeciwnika i zakończyć rywalizację przed czasem.

Walka Szpilka – Wrzosek w ramach KSW 94 odbędzie się w sobotę (11 maja). Gala rozpocznie się o godzinie 19:00, ale wspomniana walka odbędzie się jako przedostatnia w kolejności.

Szpilka – Wrzosek, transmisja i stream online

Starcie Artura Szpilki i Arkadiusza Wrzoska to jedno z najważniejszych wydarzeń gali KSW 94. Pojedynek cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców. Transmisja tej walki oraz całej gali będzie dostępna tylko na platformie streamingowej Viaplay.

Szpilka – Wrzosek, kto wygra?

Kto wygra walkę na KSW 94? Szpilka 13% Wrzosek 88% 8 + Głosy Oddaj swój głos: Szpilka

Wrzosek

Gdzie oglądać walkę Szpilka – Wrzosek? Transmisja z walki Szpilka – Wrzosek dostępna będzie na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się walka Szplilka – Wrzosek? Walka Szpilka – Wrzosek odbędzie się w sobotę (11 maja) w ramach gali KSW 94. Gala rozpocznie się o godzinie 19:00.

