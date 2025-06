Świt Szczecin - ŁKS II to jeden z ciekawszych meczów 34. kolejki Betclic 2. Ligi. Sprawdź, gdzie może być dostępna transmisja z wydarzenia w internecie lub w telewizji.

Świt Szczecin – ŁKS II, gdzie oglądać?

Świt Szczecin i ŁKS II Łódź to ekipy, które dzieli w tabeli Betclic 2. Ligi różnica 10 punktów. Jednocześnie obie drużyny w ostatniej kolejce mają, o co grać. Gospodarze marzą o miejscu w barażach o awans do Betclic 1. Ligi. Z kolei łodzianie koncentrują się na walce o ligowy byt.

Świt przystąpi do potyczki, będąc ostatnio zdecydowanie na fali wznoszącej. Szczecinianie nie przegrali w żadnym z siedmiu ostatnich meczów ligowych. ŁKS II ma natomiast za sobą dwie z rzędu porażki.

Świt Szczecin – ŁKS II, transmisja w TV

Sobotnie starcie nie będzie emitowane w żadnej tradycyjnej telewizji. Transmisja z potyczki nie znalazła się w ramówce żadnej ze stacji telewizyjnych.

Świt Szczecin – ŁKS II, transmisja online

Mecz z udziałem szczecinian i łodzian będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Świt – ŁKS II zacznie się o godzinie 17:30. Ponadto starcie w ramach 34. kolejki Betclic 2. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Świt Szczecin – ŁKS II, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Świtu oszacowano na 1.77.

Świt Szczecin ŁKS Łódź II 1.71 3.53 3.67 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 6 czerwca 2025 19:50 .

Gdzie obejrzeć mecz Świt – ŁKS II? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Świt – ŁKS II? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (7 czerwca) o godzinie 17:30.

