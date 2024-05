Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Osaka, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek w pierwszej rundzie French Open 2024 bez większych problemów poradziła sobie z reprezentantką gospodarzy Leolią Jeanjean. W kolejnym meczu przyjdzie jej się zmierzyć ze zdecydowanie bardziej doświadczoną rywalką. Jest nią była liderka światowego rankingu Naomi Osaka.

Dla obu zawodniczek będzie to okazja do trzeciego pojedynku w historii. Dotychczasowy bilans jest remisowy, obie mają na swoim koncie po jednej wygranej. Osaka zwycięstwo odniosła w 2019 roku w Toronto, natomiast Świątek triumfowała w pojedynku w 2022 roku w finale turnieju w Miami. Środowy mecz będzie dostępny w TV oraz online.

Świątek – Osaka, transmisja w TV

Transmisja ze środowego spotkania Świątek – Osaka będzie dostępna na kanale Eurosport 1. Mecz skomentują Marek Furjan i Dawid Celt. Rozpoczęcie spotkania jest szacowane na godzinę 15:30. Ta jednak może ulec zmianie w zależności od długości innych meczów.

Świątek – Osaka: transmisja za darmo

Świątek – Osaka, typ kibiców

Świątek – Osaka, kursy bukmacherskie

Iga Świątek jest uważana za murowaną faworytkę do zwycięstwa. Żadnych wątpliwości co do tego nie mają bukmacherzy, którzy zdecydowanie stawiają na reprezentantkę Polski.

Iga Świątek Naomi Osaka 1.05 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2024 09:27 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Osaka? Transmisja z meczu Świątek – Osaka będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL i na kanale Eurosport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Osaka? Spotkanie Świątek – Osaka odbędzie się w środę (29 maja) po godzinie 15:30

