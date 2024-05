Ćwierćfinał Świątek - Keys odbędzie się 14 maja (wtorek) o godzinie 13:00. Zobacz gdzie oglądać mecz Świątek - Keys w TV i online. Sprawdź kto awansuje do półfinału turnieju w Rzymie.

Insidefoto di andrea staccioli/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek gra o półfinał w Rzymie

Iga Świątek pewnie zmierza do kolejnego finału. Niedawno świętowała triumf w Madrycie, a we wtorek stanie przed szansą awansu do półfinału turnieju w Rzymie. Liderka światowego rankingu w ćwierćfinałowym meczu zmierzy się z Madison Keys, którą pokonała w półfinale wspomnianego turnieju w stolicy Hiszpanii.

W rozegranym niespełna dwa tygodnie temu meczu Świątek wygrała pewnie 6:1, 6:3. Była to trzecia wygrana Polski w czwartym pojedynku z Amerykanką. Do wtorkowego meczu liderka światowego rankingu również przystąpi w roli murowanej faworytki. Ich rywalizację będzie można śledzić zarówno w TV, jak i online.

Świątek – Keys, transmisja w TV

Ćwierćfinałowe spotkanie turnieju w Rzymie Świątek – Keys odbędzie się we wtorek (14 maja) o godzinie 13:00. Transmisja będzie prowadzona na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Keys: transmisja za darmo

Świątek – Keys, kursy bukmacherskie

Murowana faworytka – takie określenie regularnie pojawia się przy imieniu i nazwisku Igi Świątek. Tak też jest w przypadku ćwierćfinałowego spotkania z Madison Keys.

Iga Świątek Madison Keys 1.09 8.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2024 09:45 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Keys? Transmisja z meczu Świątek – Keys będzie dostępna w usłudze STS TV i na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Keys? Spotkanie Świątek – Keys odbędzie się we wtorek (14 maja) o godzinie 13:00.

