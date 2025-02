Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Jastremska, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek bez większych problemów pokonała Victorię Azarenkę w swoim pierwszym meczu podczas turnieju w Dubaju. Polka dzięki tej wygranej awansowała do trzeciej rundy. Teraz przyjdzie jej się zmierzyć z zajmującą 48. miejsce w rankingu WTA Dajaną Jastremską. Ukrainka w tym turnieju wyeliminowała już jedną Polkę – Magdę Linette w pierwszej rundzie.

Będzie to drugi pojedynek Świątek z Jastremską. Co ciekawe to reprezentantka Ukrainy wygrała jedyne jak dotąd spotkanie pomiędzy innymi, ale miało to miejsce w 2019 roku. W środę murowaną faworytką do zwycięstwa będzie reprezentantka Polski. Mecz będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Świątek – Jastremska, transmisja w TV

Mecz Świątek – Jastremska zaplanowany został na środę (19 lutego) i ma rozpocząć się nie przed godziną 10:00 polskiego czasu. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Jastremska: transmisja za darmo

Mecz Igi Świątek z Dajaną Jastremską będzie można obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Świątek – Jastremska zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji “zakłady live” na stronie STS

Świątek – Jastremska, typ kibiców

