Stuttgart – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.12.2025)

Stuttgart – Bayern: gdzie oglądać?
VfB Stuttgart zmierzy się z niepokonanym dotąd w lidze Bayernem Monachium w 13. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godz. 15:30. Bawarczycy imponują w obecnym sezonie skutecznością. Harry Kane strzelił już 14 goli i ściga się o koronę króla strzelców.
Tymczasem piłkarze Sebastiana Hoenessa na własnym stadionie wygrali wszystkie pięć spotkań, a w domowych meczach stracili tylko trzy gole. Stuttgart chce sprawić niespodziankę i przerwać znakomitą passę lidera. Przeczytaj tutaj naszą pełną zapowiedź meczu i zapoznaj się z typami i kursami.
Stuttgart – Bayern: transmisja w TV
Mecz VfB Stuttgart – Bayern Monachium możesz oglądać na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Starcie skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Rywalizacja mistrzów Niemiec rozpocznie się o godzinie 15:30.
Stuttgart – Bayern: stream online
Ponadto spotkanie Stuttgartu z Bayernem Monachium będzie także do obejrzenia na stronie elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV. Sprawdź, jak otrzymać dostęp do meczu.
Jak oglądać mecz Stuttgart – Bayern w STS TV?
Mecz Stuttgart – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Stuttgart – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Stuttgart – Bayern: sonda
Kto wygra mecz?
- VfB Stuttgart 0%
- Remis 100%
- Bayern Monachium 0%
2+ Votes
Stuttgart – Bayern: kursy bukmacherskie
