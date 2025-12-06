Stuttgart – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.12.2025)

12:45, 6. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

VfB Stuttgart podejmie Bayern Monachium w meczu 13. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godz. 15:30. Transmisja w TV i stream online na żywo.

Michael Olise
dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Stuttgart – Bayern: gdzie oglądać?

VfB Stuttgart zmierzy się z niepokonanym dotąd w lidze Bayernem Monachium w 13. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godz. 15:30. Bawarczycy imponują w obecnym sezonie skutecznością. Harry Kane strzelił już 14 goli i ściga się o koronę króla strzelców.

Tymczasem piłkarze Sebastiana Hoenessa na własnym stadionie wygrali wszystkie pięć spotkań, a w domowych meczach stracili tylko trzy gole. Stuttgart chce sprawić niespodziankę i przerwać znakomitą passę lidera. Przeczytaj tutaj naszą pełną zapowiedź meczu i zapoznaj się z typami i kursami.

Oglądaj mecz Stuttgart – Bayern ZA DARMO w STS TV! Z kodem GOAL

Stuttgart – Bayern: transmisja w TV

Mecz VfB Stuttgart – Bayern Monachium możesz oglądać na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Starcie skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Rywalizacja mistrzów Niemiec rozpocznie się o godzinie 15:30.

Stuttgart – Bayern: stream online

Ponadto spotkanie Stuttgartu z Bayernem Monachium będzie także do obejrzenia na stronie elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV. Sprawdź, jak otrzymać dostęp do meczu.

Jak oglądać mecz Stuttgart – Bayern w STS TV?

Mecz Stuttgart – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

  1. Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  3. Transmisja z meczu Stuttgart – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Oglądaj mecz Stuttgart- Bayern Monachium na żywo za darmo!

Stuttgart – Bayern: sonda

Kto wygra mecz?

  • VfB Stuttgart
  • Remis
  • Bayern Monachium
  • VfB Stuttgart 0%
  • Remis 100%
  • Bayern Monachium 0%

2+ Votes

Stuttgart – Bayern: kursy bukmacherskie

VfB Stuttgart
Bayern Monachium
5.25
4.90
1.55
Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 12:49
Gdzie obejrzeć spotkanie VfB Stuttgart – Bayern Monachium?

Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

Kiedy odbędzie się mecz VfB Stuttgart – Bayern Monachium?

Mecz zostanie rozegrane w sobotę, 6 grudnia, o godzinie 15:30.

