Stuttgart – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.12.2025)

VfB Stuttgart podejmie Bayern Monachium w meczu 13. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godz. 15:30. Transmisja w TV i stream online na żywo.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Stuttgart – Bayern: gdzie oglądać?

VfB Stuttgart zmierzy się z niepokonanym dotąd w lidze Bayernem Monachium w 13. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godz. 15:30. Bawarczycy imponują w obecnym sezonie skutecznością. Harry Kane strzelił już 14 goli i ściga się o koronę króla strzelców.

Tymczasem piłkarze Sebastiana Hoenessa na własnym stadionie wygrali wszystkie pięć spotkań, a w domowych meczach stracili tylko trzy gole. Stuttgart chce sprawić niespodziankę i przerwać znakomitą passę lidera. Przeczytaj tutaj naszą pełną zapowiedź meczu i zapoznaj się z typami i kursami.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stuttgart – Bayern: transmisja w TV

Mecz VfB Stuttgart – Bayern Monachium możesz oglądać na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Starcie skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Rywalizacja mistrzów Niemiec rozpocznie się o godzinie 15:30.

Stuttgart – Bayern: stream online

Ponadto spotkanie Stuttgartu z Bayernem Monachium będzie także do obejrzenia na stronie elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV. Sprawdź, jak otrzymać dostęp do meczu.

Jak oglądać mecz Stuttgart – Bayern w STS TV?

Mecz Stuttgart – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Stuttgart – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stuttgart – Bayern: sonda

Kto wygra mecz? VfB Stuttgart

Remis

Bayern Monachium VfB Stuttgart 0%

Remis 100%

Bayern Monachium 0% 2+ Votes

Stuttgart – Bayern: kursy bukmacherskie

VfB Stuttgart Bayern Monachium 5.25 4.90 1.55 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 12:49

Gdzie obejrzeć spotkanie VfB Stuttgart – Bayern Monachium? Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz VfB Stuttgart – Bayern Monachium? Mecz zostanie rozegrane w sobotę, 6 grudnia, o godzinie 15:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.