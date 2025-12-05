Stuttgart – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Stuttgart zagra u siebie z Bayernem Monachium w 13. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godz. 15:30. Gospodarze chcą sprawić niespodziankę w rywalizacji z mistrzem Niemiec.

Stuttgart – Bayern: typy bukmacherskie

VfB Stuttgart podejmie Bayern Monachium w meczu 13. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy w tym sezonie pozostają niepokonani w lidze, choć niedawno ponieśli porażkę w Lidze Mistrzów z Arsenalem. Drużyna Vincenta Kompany’ego imponuje skutecznością. W 12 ligowych meczach zdobyła aż 44 bramki. O kolejną koronę króla strzelców walczy Harry Kane, który ma już na koncie 14 trafień.

Stuttgart również prezentuje się znakomicie, zwłaszcza na własnym stadionie, gdzie wygrał wszystkie pięć spotkań. Biało-Czerwoni chcą podtrzymać świetną serię w starciu z ligowym gigantem. W listopadzie Union Berlin udowodnił, że Bayern można zaskoczyć, remisując u siebie (2:2). Zespół VfB stracił u siebie zaledwie trzy gole. Starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, a gospodarze mają argumenty, by powalczyć o sensację. Moim zdaniem możemy być świadkami pierwszej ligowej porażki monachijczyków. Mój typ: wygrana VfB Stuttgart.

Stuttgart – Bayern: ostatnie wyniki

Zawodnicy ze Stuttgartu w tym tygodniu awansowali do ćwierćfinału Pucharu Niemiec po wyjazdowym zwycięstwie nad Vfl Bochum (2:0). W poprzedniej serii gier Bundesligi VfB przegrał z Hamburger SV (1:2), wcześniej rozbił Go Ahead Eagles (4:0) w Lidze Europy, zremisował z Borussią Dortmund (3:3) oraz pokonał Augsburg (3:2).

Bayern również zameldował się w kolejnej rundzie krajowego pucharu po wygranej z Unionem Berlin (3:2). Wcześniej Bawarczycy pokonali St. Pauli (3:1), choć rywale napsuli im sporo krwi, a zwycięskie gole padły dopiero w doliczonym czasie gry. W Lidze Mistrzów Bayern przegrał na Emirates Stadium z Arsenalem (1:3), natomiast w Bundeslidze rozbił Freiburg (6:2) i zremisował z Unionem (2:2).

Stuttgart – Bayern: historia

Historia spotkań między Stuttgartem a Bayernem zdecydowanie przemawia na korzyść Bawarczyków, którzy wygrali cztery z pięciu ostatnich meczów. Stuttgart po raz ostatni zdobył pełną pulę w maju 2024 roku. W sierpniu obie drużyny zmierzyły się w Superpucharze Niemiec. Mistrzowie kraju ponownie okazali się lepsi, pokonując rywali (2:1) po golach Harry’ego Kane’a i Luisa Diaza.

Stuttgart – Bayern: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Bayern Monachium. Kurs na wygraną aktualnych mistrzów Niemiec wynosi w granicach 1.47-1.50. Jeśli myślisz, że komplet punktów trafi do Stuttgartu, to taki typ został wyceniony na mniej więcej 5.30.

Stuttgart – Bayern: sonda

Stuttgart – Bayern: transmisja meczu

Mecz VfB Stuttgart – Bayern Monachium w 13. kolejce 1. Bundesligi zostanie rozegrany w sobotę, 6 grudnia, o godzinie 15:30. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

