Stal Rzeszów – Stal Mielec: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (27.09.2025)

Stal Rzeszów - Stal Mielec: transmisja za darmo w TV i online. Sprawdź, gdzie oglądać derbowe spotkanie drużyn z Podkarpacia.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dominik Połap

Stal Rzeszów – Stal Mielec: gdzie obejrzeć za darmo?

Derbowe spotkanie Stali Rzeszów ze Stalą Mielec w 11. kolejce Betclic 1. Ligi będzie dostępne w telewizji i internecie. Darmową transmisję meczu udostępni platforma Betclic TV, która legalnie pokazuje spotkania polskich lig piłkarskich.

Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć konto w Betclic z kodem GOALPL, który gwarantuje bonus na start 50 PLN. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut, a po niej wystarczy wpłacić dowolną kwotę, by oglądać mecz w wysokiej jakości na komputerze, telefonie czy tablecie.

Jak oglądać mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec w Betclic TV?

Dostęp do darmowej transmisji meczu Stal Rzeszów – Stal Mielec w Betclic TV uzyskasz po wykonaniu trzech prostych kroków:

Zarejestruj konto w Betclic z kodem GOALPL, Wpłać dowolną kwotę lub postaw kupon, Wejdź do sekcji zakładów live i uruchom transmisję meczu Stal Rzeszów – Stal Mielec.

Stal Rzeszów – Stal Mielec: transmisja TV

Mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec odbędzie się w sobotę 27 września 2025 roku o godzinie 19:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał TVP 3 oraz TVP Sport.

Stal Rzeszów – Stal Mielec: stream online

Spotkanie będzie można obejrzeć także w internecie. Transmisja będzie dostępna na stronie SPORT.TVP.PL, w aplikacji TVP Sport oraz w serwisie Betclic TV.

Kiedy i o której mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec? Derby Stali odbędą się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 19:30. Gdzie obejrzeć mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec? Mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec będzie transmitowany w telewizji na TVP 3 i TVP Sport, a online można go obejrzeć na SPORT.TVP.PL oraz Betclic TV.

