Stal Rzeszów – Stal Mielec: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (27.09.2025)

Stal Rzeszów – Stal Mielec: gdzie obejrzeć za darmo?
Derbowe spotkanie Stali Rzeszów ze Stalą Mielec w 11. kolejce Betclic 1. Ligi będzie dostępne w telewizji i internecie. Darmową transmisję meczu udostępni platforma Betclic TV, która legalnie pokazuje spotkania polskich lig piłkarskich.
Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć konto w Betclic z kodem GOALPL, który gwarantuje bonus na start 50 PLN. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut, a po niej wystarczy wpłacić dowolną kwotę, by oglądać mecz w wysokiej jakości na komputerze, telefonie czy tablecie.
Jak oglądać mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec w Betclic TV?
Dostęp do darmowej transmisji meczu Stal Rzeszów – Stal Mielec w Betclic TV uzyskasz po wykonaniu trzech prostych kroków:
- Zarejestruj konto w Betclic z kodem GOALPL,
- Wpłać dowolną kwotę lub postaw kupon,
- Wejdź do sekcji zakładów live i uruchom transmisję meczu Stal Rzeszów – Stal Mielec.
Stal Rzeszów – Stal Mielec: transmisja TV
Mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec odbędzie się w sobotę 27 września 2025 roku o godzinie 19:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał TVP 3 oraz TVP Sport.
Stal Rzeszów – Stal Mielec: stream online
Spotkanie będzie można obejrzeć także w internecie. Transmisja będzie dostępna na stronie SPORT.TVP.PL, w aplikacji TVP Sport oraz w serwisie Betclic TV.
