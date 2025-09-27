Stal Rzeszów – Stal Mielec: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (27.09.2025)

17:36, 27. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń

Stal Rzeszów - Stal Mielec: transmisja za darmo w TV i online. Sprawdź, gdzie oglądać derbowe spotkanie drużyn z Podkarpacia.

Dominik Połap
fot. PressFocus Na zdjęciu: Dominik Połap
Stal Rzeszów – Stal Mielec: gdzie obejrzeć za darmo?

Derbowe spotkanie Stali Rzeszów ze Stalą Mielec w 11. kolejce Betclic 1. Ligi będzie dostępne w telewizji i internecie. Darmową transmisję meczu udostępni platforma Betclic TV, która legalnie pokazuje spotkania polskich lig piłkarskich.

Jak oglądać mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec w Betclic TV?

Dostęp do darmowej transmisji meczu Stal Rzeszów – Stal Mielec w Betclic TV uzyskasz po wykonaniu trzech prostych kroków:

Stal Rzeszów – Stal Mielec: transmisja TV

Mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec odbędzie się w sobotę 27 września 2025 roku o godzinie 19:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał TVP 3 oraz TVP Sport.

Stal Rzeszów – Stal Mielec: stream online

Spotkanie będzie można obejrzeć także w internecie. Transmisja będzie dostępna na stronie SPORT.TVP.PL, w aplikacji TVP Sport oraz w serwisie Betclic TV.

Kiedy i o której mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec?

Derby Stali odbędą się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 19:30.

Gdzie obejrzeć mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec?

Mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec będzie transmitowany w telewizji na TVP 3 i TVP Sport, a online można go obejrzeć na SPORT.TVP.PL oraz Betclic TV.

