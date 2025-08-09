Stal Mielec – Górnik Łęczna: Gdzie oglądać? Transmisja i stream online (09.09.2025)

Stal Mielec - Górnik Łęczna: Gdzie oglądać? Transmisja i stream online. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć ten mecz sobotniej serii gier w Betclic 1. lidze.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal Mielec – Górnik Łęczna: Gdzie oglądać?

Jednym z sobotnich meczy Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Stalą Mielec a Górnikiem Łęczna. Wszystko zapowiada nam bardzo ciekawe, ale i wyrównane starcie. Z jednej strony zobaczymy bowiem zespół spadkowicza z PKO Ekstraklasy, a z drugiej ekipę, która w poprzedniej kampanii walczyła o grę w barażach.

Stal Mielec – Górnik Łęczna: Transmisja TV

Ten mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Jedyną opcją śledzenia tej rywalizacji będzie transmisja online. Początek meczu w sobotę 9 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30.

Stal Mielec – Górnik Łęczna: Stream online

Rywalizacja pomiędzy Stalą Mielec a Górnikiem Łęczna będzie można śledzić na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl. Poza tym tradycyjnej mecze Betclic 1. ligi można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Co więcej, z kodem promocyjnym GOALPL otrzymasz bonus w formie zakładu bez ryzyka do 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stal Mielec – Górnik Łęczna: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Stal Mielec

Remis

Górnik Łęczna Stal Mielec 100%

Remis 0%

Górnik Łęczna 0% 3+ Votes

Stal Mielec – Górnik Łęczna: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Stali Mielec. Kurs na to zwycięstwo spadkowicza z PKO Ekstraklasy wynosi mniej więcej 1.92. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.80. Jeśli chcemy jednak postawić na trzy punkty Górnika Łęczna, to można to zrobić za około 3.90.

Stal Mielec Górnik Łęczna 1.92 3.80 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2025 12:34 .

Kiedy odbędzie się mecz Stal Mielec – Górnik Łęczna? Początek meczu w sobotę 9 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć mecz Stal Mielec – Górnik Łęczna? Ten mecz będzie można obejrzeć na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl, a także w Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.