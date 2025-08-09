Stal Mielec – Górnik Łęczna: Gdzie oglądać? Transmisja i stream online (09.09.2025)

Stal Mielec – Górnik Łęczna: Gdzie oglądać?
Jednym z sobotnich meczy Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Stalą Mielec a Górnikiem Łęczna. Wszystko zapowiada nam bardzo ciekawe, ale i wyrównane starcie. Z jednej strony zobaczymy bowiem zespół spadkowicza z PKO Ekstraklasy, a z drugiej ekipę, która w poprzedniej kampanii walczyła o grę w barażach.
Stal Mielec – Górnik Łęczna: Transmisja TV
Ten mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Jedyną opcją śledzenia tej rywalizacji będzie transmisja online. Początek meczu w sobotę 9 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30.
Stal Mielec – Górnik Łęczna: Stream online
Rywalizacja pomiędzy Stalą Mielec a Górnikiem Łęczna będzie można śledzić na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl. Poza tym tradycyjnej mecze Betclic 1. ligi można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.
Co więcej, z kodem promocyjnym GOALPL otrzymasz bonus w formie zakładu bez ryzyka do 50 zł.
Stal Mielec – Górnik Łęczna: Kto wygra?
Stal Mielec – Górnik Łęczna: Kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Stali Mielec. Kurs na to zwycięstwo spadkowicza z PKO Ekstraklasy wynosi mniej więcej 1.92. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.80. Jeśli chcemy jednak postawić na trzy punkty Górnika Łęczna, to można to zrobić za około 3.90.
