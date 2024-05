Stal Stalowa Wola zmierzy się z Chojniczanką w półfinałowym meczu baraży o awans do pierwszej ligi. Sprawdź gdzie oglądać mecz Stal - Chojniczanka w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Boczek

Stal – Chojniczanka, gdzie oglądać?

Stal Stalowa Wola i Chojniczanka Chojnice kontynuują walkę o awans do pierwszej ligi. Obie drużyny uzyskały prawo gry w barażach i w środę zmierzą się ze sobą w półfinałowym pojedynku. Ligowy sezon zakończyły odpowiednio na czwartym i piątym miejscu w tabeli, mając na swoim koncie po 54 punkty.

W środowy wieczór Stal będzie dysponować atutem własnego boiska, na którym w tym sezonie przegrała tylko trzy razy. To stawia ją w roli lekkiego faworyta do zwycięstwa. Chojniczanka na wyjazdach w tym sezonie spisywała się w kratkę, ale nie można jej również odbierać szans przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Rywalizację o awans do finału barażu będzie można oglądać dzięki transmisji w telewizji i online.

Stal – Chojniczanka, transmisja w TV

Mecz Stal – Chojniczaka w 1/2 finału baraży odbędzie się w środę (29 maja) o godzinie 19:15. Spotkanie transmitowane będzie na kanale TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Marcin Feddek i Marcin Żewłakow.

Stal – Chojniczanka, transmisja online

Jeden z półfinałowych meczów drugoligowych baraży będzie transmitowany również online. Transmisja dostępna będzie na stronie sport.tvp.pl.

Stal – Chojniczanka, kto wygra?

Kto awansuje do finału baraży? Stal 67% Chojniczanka 33%

Chojniczanka

Stal – Chojniczanka, kursy bukmacherskie

Stal Stalowa Wola do środowego spotkania przystąpi w roli faworyta. Potwierdzają to również kursy oferowane na ten mecz przez polskich bukmacherów.

Stal Stalowa Wola Chojniczanka 2.02 3.30 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2024 13:27 .

Gdzie obejrzeć mecz Stal – Chojniczanka? Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Stal – Chojniczanka? Mecz rozegrany zostanie w środę (29 maja) o godzinie 19:15.

