Sporting Lizbona – Paris Saint-Germain: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.01.2026)

18:57, 20. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Paris Saint-Germain we wtorek zagra na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Willian Pacho
Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Willian Pacho

Sporting – PSG, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain swoje najbliższe spotkanie rozegra już we wtorek. Tego dnia mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona w ramach 7. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po pewnym triumfie nad Lille (3:0).

Sporting Lizbona również dobrze wspomina swój ostatni występ. Portugalski zespół w świetnym stylu pokonał w lidze Casę Pia (3:0). Nadchodząca rywalizacja na Estadio Jose Alvalade ma zdecydowanego faworyta, ale możemy być pewni już od pierwszych minut sporej dawki emocji.

Sporting – PSG, transmisja w TV

Spotkanie Sporting Lizbona – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5.

Sporting – PSG, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Sporting – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Sportingu
  • remisem
  • wygraną PSG
  • wygraną Sportingu 33%
  • remisem 0%
  • wygraną PSG 67%

3+ Votes

Sporting – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.78. W przypadku zwycięstwa Sportingu Lizbona natomiast sięga nawet 4.10.

Sporting CP
Paris Saint-Germain
4.50
4.10
1.75
Odds are subject to change. Last updated 20 stycznia 2026 20:57
Gdzie oglądać mecz Sporting – PSG?

Mecz będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Sporting – PSG?

Mecz odbędzie się już we wtorek (20 stycznia) o godzinie 21:00.

