Sporting – PSG, gdzie oglądać?
Paris Saint-Germain swoje najbliższe spotkanie rozegra już we wtorek. Tego dnia mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona w ramach 7. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po pewnym triumfie nad Lille (3:0).
Sporting Lizbona również dobrze wspomina swój ostatni występ. Portugalski zespół w świetnym stylu pokonał w lidze Casę Pia (3:0). Nadchodząca rywalizacja na Estadio Jose Alvalade ma zdecydowanego faworyta, ale możemy być pewni już od pierwszych minut sporej dawki emocji.
Sporting – PSG, transmisja w TV
Spotkanie Sporting Lizbona – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5.
Sporting – PSG, transmisja online
Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
Sporting – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Sportingu 33%
- remisem 0%
- wygraną PSG 67%
Sporting – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.78. W przypadku zwycięstwa Sportingu Lizbona natomiast sięga nawet 4.10.
Mecz odbędzie się już we wtorek (20 stycznia) o godzinie 21:00.
