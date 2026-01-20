Paris Saint-Germain we wtorek zagra na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Willian Pacho

Sporting – PSG, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain swoje najbliższe spotkanie rozegra już we wtorek. Tego dnia mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona w ramach 7. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po pewnym triumfie nad Lille (3:0).

Sporting Lizbona również dobrze wspomina swój ostatni występ. Portugalski zespół w świetnym stylu pokonał w lidze Casę Pia (3:0). Nadchodząca rywalizacja na Estadio Jose Alvalade ma zdecydowanego faworyta, ale możemy być pewni już od pierwszych minut sporej dawki emocji.

Sporting – PSG, transmisja w TV

Spotkanie Sporting Lizbona – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5.

Sporting – PSG, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Sporting – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Sportingu

remisem

wygraną PSG wygraną Sportingu 33%

remisem 0%

wygraną PSG 67% 3+ Votes

Sporting – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.78. W przypadku zwycięstwa Sportingu Lizbona natomiast sięga nawet 4.10.

Sporting CP Paris Saint-Germain 4.50 4.10 1.75 Odds are subject to change. Last updated 20 stycznia 2026 20:57

Gdzie oglądać mecz Sporting – PSG? Mecz będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Sporting – PSG? Mecz odbędzie się już we wtorek (20 stycznia) o godzinie 21:00.

