PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Hampel

Sparta – Falubaz, gdzie obejrzeć na żywo?

Żużlowcy Sparty Wrocław i Falubazu Zielona Góra, którzy zmierzą się w niedzielnym meczu 2. kolejki PGE Ekstraligi, nie mogą zaliczyć pierwszej kolejki do udanych. Wrocławianie w wyjazdowym pojedynku przegrali 41:49 z Apatorem Wrocław, podczas gdy zielonogórzanie musieli u siebie uznać wyższość Motor Lublin. Zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze. Spotkanie będzie transmitowane zarówno w TV, jak i online.

Sparta – Falubaz, transmisja w TV

Mecz Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra odbędzie się w niedzielę (20 kwietnia) o godzinie 19:30. W telewizji rywalizację będzie można oglądać “na żywo” na kanale CANAL+ Sport.

Sparta – Falubaz, transmisja online

Mecz, który odbędzie się we Wrocławiu, będzie można również oglądać online. Jest to to możliwe dzięki serwisowi streamingowemu CANAL+. Teraz pakiet Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+ możesz uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Skorzystasz z niej rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

