Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy podopieczni Adriana Siemieńca wywiozą korzystny wynik z wyjazdu do Danii? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok stanie przed kolejnym wyzwaniem na europejskiej arenie. W pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy podopieczni Adriana Siemieńca zmierzą się bowiem na wyjeździe z duńskim Silkeborg IF. Przed ekipą Dumy Podlasia trudne zadanie, ale również okazja do sprawdzenia się na tle rywala z wyższej półki. Pojedynek odbędzie się już dzisiaj (czwartek, 7 sierpnia) o godzinie 19:00.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok.

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, transmisja w TV

Spotkanie w ramach kwalifikacji Conference League będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach TV4, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, transmisja online

Mecz między Silkeborgiem a Jagiellonią Białystok obejrzysz także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek będzie bowiem dostępny na platformie Polsat Box Go.

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, sonda

Kto wygra? Silkeborg

Padnie remis

Jagiellonia Silkeborg 0%

Padnie remis 0%

Jagiellonia 100% 4+ Votes

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowej potyczki są gospodarze, którzy mogą liczyć na przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Silkeborga wynosi około 2.35, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 2.90, zaś współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Silkeborg Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2025 09:45 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1. Kiedy odbędzie się mecz Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (7 sierpnia) o godzinie 19:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.