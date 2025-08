Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Jysk Park już w najbliższy czwartek, 7 sierpnia o godzinie 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Silkeborg IF podejmie na własnym Jagiellonię Białystok w premierowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Dla zespołu Dumy Podlasia będzie to szansa na kontynuowanie udanego marszu w kwalifikacjach i wykonanie pierwszego kroku w kierunku fazy play-off. Tam na zwycięzcę czeka wygrany pary Hajduk Split (Chorwacja) – Dinamo City (Albania).

Najpierw trzeba jednak uporać się duńską drużyną, która na swoim obiekcie może postawić polskiej ekipie trudne warunki. Celem Jagiellonii Białystok będzie wywiezienie jak najkorzystniejszego wyniku przed rewanżem u siebie. Początek starcia na Jysk Park już w najbliższy czwartek, 7 sierpnia o godzinie 19:00. Druga potyczka odbędzie się za tydzień.

Oba zespoły prezentują ofensywny styl gry oraz mają argumenty, by trafić do siatki w nadchodzącym meczu. Czy tego dnia zobaczymy bramki zdobyte przez dwa kluby? Według nas to bardzo możliwy scenariusz. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy może zabraknąć dwóch kontuzjowanych zawodników – Pontusa Rodina oraz Alexandra Madsena. W zespole gości wszyscy piłkarze powinni być do dyspozycji Adriana Siemieńca, co stawia w komfortowej sytuacji 33-letniego trenera.

Kontuzje i zawieszenia Silkeborg Zawodnik Powrót Pontus Rödin Kontuzja kolana Niepewny Alexander Madsen Uraz ścięgna udowego Niepewny Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Silkeborg IF przegrał 0:1 z Randers FC w ostatniej kolejce ligowej, a w poprzedniej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji wyeliminował KA Akureyri (4:3 w dwumeczu). Natomiast Jagiellonia Białystok na europejskiej arenie poradziła sobie z FK Novi Pazar (5:2 w dwumeczu), z kolei na ligowym podwórku zwyciężyła 3:2 nad Widzewem Łódź.

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, historia

Czwartkowe starcie Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok będzie pierwszym w historii bezpośrednim pojedynkiem tych drużyn. Do tej pory los nigdy nie skrzyżował ścieżek duńskiego i polskiego zespołu, ani w europejskich pucharach, ani w meczach towarzyskich. Dlatego tym bardziej jutrzejsze spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco.

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowej potyczki są gospodarze, którzy mogą liczyć na przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Silkeborga wynosi około 2.35, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 2.90, zaś współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Silkeborg Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2025 15:59 .

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Silkeborg: Larsen – Gammelby, Ostrom, Ganchas, Poulsen – Freundlich, Nielsen, Al Hajj – McCowatt, Bakiz – Adamson

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Wdowik – Pozo, Drachal, Romanczuk, Cantero – Imaz, Pululu

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Pojedynek Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i internecie. To spotkanie zostanie bowiem wyemitowane na kanałach TV4, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Ponadto mecz obejrzysz na platformie streamingowej Polsat Box Go. Początek starcia na Jysk Park już w najbliższy czwartek, 7 sierpnia o godzinie 19:00.

