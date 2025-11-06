Shkendija Tetowo zagra u siebie z Jagiellonią Białystok w ramach 3. kolejki Ligi Konferencji. Mecz odbędzie się w czwartek, 6 listopada, o godz. 21:00. Transmisja na żywo w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie transmitowane spotkanie.

Shkendija – Jagiellonia: gdzie oglądać?

Shkendija Tetowo podejmie Jagiellonię Białystok w meczu trzeciej kolejki Ligi Konferencji. Duma Podlasia stanie przed szansą, by umocnić swoją pozycję w tabeli. Podopieczni Adriana Siemieńca mają za sobą bardzo solidny start w europejskich rozgrywkach. Po dwóch spotkaniach Jagiellonia zajmuje 8. miejsce w klasyfikacji z dorobkiem czterech punktów. Przed dwoma tygodniami białostocczanie pokazali charakter, remisując na wyjeździe z RC Strasbourg (1:0). Prowadzili z rewelacją Ligue 1, jednak ostatecznie musieli zadowolić się jednym punktem.

Rywalem polskiego zespołu jest trzecia drużyna północno macedońskiej ekstraklasy, która w Lidze Konferencji radzi sobie przeciętnie. Zespół z Tetowa ma na koncie trzy punkty i zajmuje 20. miejsce w tabeli. Występując jednak przed własną publicznością, Shkendija będzie chciała wykorzystać atut stadionu i zatrzymać Jagiellonię. Zapraszam do zapoznania się z naszą pełną zapowiedzią spotkania.

Shkendija – Jagiellonia: transmisja w TV

Mecz Shkendija Tetowo – Jagiellonia Białystok transmitowany będzie na żywo na antenach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Do skomentowania rywalizacji wyznaczeni zostali Szymon Rojek i Maciej Makuszewski. Starcie w Macedonii Północnej rozpocznie się o godzinie 21:00.

Shkendija – Jagiellonia: stream online

Spotkanie Shkendiji Tetowo z Jagiellonią Białystok będzie również dostępny w internecie w serwisie streamingowym Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu, w którym dostępne są mecze Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.

Shkendija – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Shkendija Tetowo Jagiellonia Białystok 4.50 3.60 1.91 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 15:46 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Shkendija Tetowo – Jagiellonia Białystok? Mecz będzie dostępny na żywo w telewizji na antenach Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2 oraz serwisie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Shkendija Tetowo – Jagiellonia Białystok? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek (6 listopada) o godzinie 21:00.

