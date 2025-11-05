Shkendija Tetowo – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (06.11.2025)

Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok to mecz 3. kolejki Ligi Konferencji, które rozpocznie się w czwartek (6 listopada) o godz. 21:00. Duma Podlasia stanie przed szansą, by zrobić kolejny krok w kierunku awansu.

PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Shkendija – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Shkendija Tetowo podejmie na własnym stadionie Jagiellonię Białystok w meczu 3. kolejki Ligi Konferencji. Żółto-Czerwoni zajmują obecnie 8. miejsce w fazie ligowej LK z dorobkiem czterech punktów. Podopieczni Adriana Siemieńca przed dwoma tygodniami wywalczyli cenny remis we francuskim Strasburgu i prowadzili tam aż do 79. minuty z rewelacją obecnego sezonu Ligue 1.

Forma białostoczan w ostatnich tygodniach jest jednak nierówna. Z czterech ostatnich spotkań wygrali tylko jedno. Z kolei Shkendija zajmuje 3. miejsce w północno macedońskiej ekstraklasie, ale w Lidze Konferencji plasuje się dopiero na 20. pozycji z dorobkiem trzech punktów. Gospodarze z pewnością będą chcieli sprawić radość swoim kibicom, jednak Jagiellonia udowodniła już, że potrafi walczyć na trudnym terenie. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Paweł STS 2.00 Wygrana Jagiellonii Białystok Zagraj w STS!

Shkendija – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Mistrz Macedonii Północnej w miniony piątek pokonał na wyjeździe Brerę Strumica (3:2). Wcześniej jednak drużyna z Tetowa przegrała z Vardarem Skopje (0:1). W europejskich pucharach Shkendija wygrała z irlandzkim Shelbourne (1:0), zremisowała bezbramkowo z FK Pelister oraz uległa hiszpańskiemu Rayo Vallecano (0:2).

Jagiellonia ma za sobą ligową porażkę z Rakowem Częstochowa (1:2), ale wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału Pucharu Polski, pokonując na wyjeździe Miedź Legnica (3:2). W ostatnich tygodniach podopieczni Adriana Siemieńca przegrali także z Górnikiem Zabrze (1:2), zremisowali (1:1) ze Strasbourgiem w Lidze Konferencji i rozbili Arkę Gdynia (4:0).

Shkendija – Jagiellonia: historia

Spotkanie Shkendiji Tetowo z Jagiellonią Białystok będzie pierwszym starciem obu drużyn w historii europejskich pucharów. Po raz ostatni polski zespół mierzył się z klubem z Tetowa w sezonie 2016/17 w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy. Wówczas Cracovia przegrała w Macedonii Północnej (0:2). W rewanżu przy Kałuży krakowska drużyna pod wodzą Jacka Zielińskiego również uległa rywalom (1:2).

Shkendija – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, większe szanse na triumf w meczu Shkendija – Jagiellonia mają goście. Kursy na wygraną białostocczan wynosi około 2.00. Kursy w granicach 3.65-3.75 to typ na wygraną piłkarzy z Tetowa.

Shkendija – Jagiellonia: przewidywane składy

Shkendija: Gaye – Trumci, Cake, Fetai, Webster – Zejnullai, Krasniqi, Latifi, Alhassan, Tamba – Ibrahimi

Jagiellonia Białystok: Piekutowski – Pozo, Pelmard, Vital, Wdowik – Lozano, Romanczuk, Imaz, Jóżwiak, Pietuszewski – Pululu

Shkendija – Jagiellonia: sonda

Kto wygra mecz? Shkendija Tetowo

Remis

Jagiellonia Białystok Shkendija Tetowo 0%

Remis 0%

Jagiellonia Białystok 100% 2+ Votes

Shkendija – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Shkendija Tetowo – Jagiellonia Białystok zostanie rozegrany w czwartek (6 listopada) o godzinie 21:00. Starcie z Macedonii Północnej obejrzysz na antenach Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

