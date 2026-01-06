Juventus we wtorek zagra na wyjeździe z Sassuolo w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Sassuolo – Juventus, gdzie oglądać?

Wtorkowe zmagania w ramach 19. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się interesującym spotkaniem, w którym Juventus zmierzy się na wyjeździe z Sassuolo. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji po sensacyjnym remisie z Lecce (1:1).

Sassuolo również nie wspomina dobrze swojego ostatnie występu. Gospodarze wtorkowej rywalizacji podzielili się punktami w starciu z Parmą (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Mapei Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Sassuolo – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Sassuolo – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Sassuolo – Juventus, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Sassuolo – Juventus, kto wygra?

Sassuolo – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważaszp typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Sassuolo sięga natomiast 4.50.

Sassuolo Juventus FC 4.50 3.45 1.77 Odds are subject to change. Last updated 5 stycznia 2026 18:31

Gdzie oglądać mecz Sassuolo – Juventus? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Sassuolo – Juventus? Spotkanie odbędzie się we wtorek (6 grudnia) o godzinie 20:45.

