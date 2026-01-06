Sassuolo – Juventus, gdzie oglądać?
Wtorkowe zmagania w ramach 19. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się interesującym spotkaniem, w którym Juventus zmierzy się na wyjeździe z Sassuolo. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji po sensacyjnym remisie z Lecce (1:1).
Sassuolo również nie wspomina dobrze swojego ostatnie występu. Gospodarze wtorkowej rywalizacji podzielili się punktami w starciu z Parmą (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Mapei Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Sassuolo – Juventus, transmisja w TV
Spotkanie Sassuolo – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.
Sassuolo – Juventus, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Sassuolo – Juventus, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Sassuolo 25%
- remisem 25%
- wygraną Juventusu 50%
4+ Votes
Sassuolo – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważaszp typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Sassuolo sięga natomiast 4.50.
Spotkanie odbędzie się we wtorek (6 grudnia) o godzinie 20:45.
