Ruch Chorzów - Znicz Pruszków: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mo Mezghrani

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: gdzie oglądać?

Niedzielny mecz pomiędzy Ruchem Chorzów a Zniczem Pruszków będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, ale także w internecie. Prawa do emisji spotkań Betclic 1. Ligi posiada TVP. Jednocześnie poszczególne mecze mogą być do obejrzenia w wersji linearnej, ale także online. Drugie z rozwiązań jest możliwe dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Przepaść dzieli obecnie obie ekipy w tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Ruch Chorzów ma na swoim koncie 24 punkty. Z kolei 10 oczek zgromadził Znicz Pruszków. Niebiescy mogą pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami przed potyczką na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Żółto-czerwoni zaliczyli z kolei trzy z rzędu porażki. Do rywalizacji zatem w roli faworyta podejdzie 14-krotny mistrz Polski.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: transmisja w TV

Niedzielna potyczka będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja z rywalizacji Ruch Chorzów – Znicz Pruszków rozpocznie się w niedzielę, 23 listopada o godzinie 12:00. Mecz w telewizji będzie emitowany na antenie TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Aleksander Roj i Dariusz Dudek.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na stadionie w Chorzowie. Mecz z udziałem Ruchu i Znicza będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Ruch – Znicz zapewnia też usługa Betclic TV.

Kiedy i o której mecz Ruch Chorzów – Znicz Pruszków? Spotkanie Ruch Chorzów – Znicz Pruszków rozpocznie się w niedzielę, 23 listopada o godzinie 12:00. Gdzie oglądać mecz Ruch Chorzów – Znicz Pruszków? Transmisję ze spotkania Ruch – Znicz można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

