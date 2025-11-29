Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: gdzie oglądać?

Sobotnie starcie z udziałem Ruchu Chorzów i Puszczy Niepołomice będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Prawa do transmisji ze spotkań Betclic 1. Ligi należą do TVP. Tym samym poszczególne spotkania można oglądać na antenach publicznego nadawcy oraz online w internecie. Dostęp do meczu online zapewniają strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport, a z tej można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz Smart TV.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

Ruch Chorzów i Puszcza Niepołomice to drużyny, które w tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy dzieli różnica sześciu punktów. Niebiescy zadomowili się na 10. pozycji. Z kolei 14. miejsce zajmuje spadkowicz z elity. Obie ekipy zmierzą się ze sobą w tej kampanii po raz drugi. W lipcu miał miejsce remis (1:1). W trakcie rywalizacji miała miejsce przerwa w grze z powodu awarii systemu VAR.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: transmisja w TV

Sobotnia potyczka będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja z rywalizacji Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice rozpocznie się w sobotę, 29 listopada o godzinie 19:30. Mecz w telewizji będzie emitowany na antenie TVP 3 w ramach pasma „Multi1Liga”.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Mecz z udziałem Ruchu i Puszczy będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Ruch – Puszcza zapewnia też usługa Betclic TV.

Kiedy i o której mecz Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice? Spotkanie Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice rozpocznie się w sobotę, 29 listopada o godzinie 19:30. Gdzie oglądać mecz Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice? Transmisję ze spotkania Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice można obejrzeć w telewizji na antenie TVP 3 w ramach pasma „Multi1Liga”, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

