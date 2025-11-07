Ruch Chorzów - Miedź Legnica: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – Miedź Legnica: gdzie oglądać?

Piątkowa konfrontacja z udziałem Ruchu Chorzów i Miedzi będzie transmitowana nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również online. Prawa do pokazywania meczów Betclic 1. Ligi emituje na swoich antenach TVP. Ponadto rywalizacje mogą mogą być pokazywane na stronie internetowej publicznego nadawcy, a także w aplikacji TVP Sport, która jest dostępna nie tylko na urządzenia mobilne, ale również na Smart TV.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ruch Chorzów i Miedź Legnica to ekipy, które mają na swoim koncie po 21 punktów w tabeli Betclic 1. Ligi. Niebiescy podejdą do rywalizacji po zwycięstwie nad GKS-em Tychy (2:1). Miedzianka natomiast ma za sobą dwa z rzędu zwycięstwa, kolejno z Wieczystą (3:2) i Stalą Mielec (2:1). Chorzowianie ogólnie przegrali w każdym z trzech ostatnich meczów Miedzią.

Ruch Chorzów – Miedź Legnica: transmisja w TV

Transmisja z piątkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Ruch Chorzów – Miedź Legnica rozpocznie się w piątek, 7 listopada o godzinie 17:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą szymon Borczuch i Radosław Gilewicz.

Ruch Chorzów – Miedź Legnica: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z SuperAuto.pl Stadionie Śląskim, gdzie swoje spotkania w roli gospodarza rozgrywa drużyna Waldemara Fornalika. Mecz z udziałem Ruchu i Miedzi Legnica będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Ruch – Miedź zapewnia też usługa Betclic TV.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ruchu

wygraną Miedzi

remisem wygraną Ruchu 67%

wygraną Miedzi 33%

remisem 0% 3+ Votes

Kiedy i o której mecz Ruch Chorzów – Miedź Legnica? Spotkanie Ruch – Miedź rozpocznie się w piątek, 7 listopada o godzinie 17:00. Gdzie oglądać mecz Ruch Chorzów – Miedź Legnica? Transmisję ze spotkania Ruch – Miedź można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.